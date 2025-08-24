Marc Marquez implacabile. Vince anche il MotoGp d’Ungheria. Ancora una volta ha cannibalizzato la gara. L’alfiere della Ducati ha centrato la settima vittoria consecutiva, la decima della stagione , con lui sul podio Pedro Acosta ,secondo con la Ktm e terzi l’ottimo Bezzecchi con a solida Aprilia.

Bagnaia in parziale rimonta ha chiuso nono. Sulla pista del Balaton Park lo strapotere di Marc è parso ancor più evidente. Ora vanta 175 punti sul fratello Alex (secondo nella classifica piloti). Terzo Bagnaia (228), quarto Bezzecchi (197), quinto Acosta (164) ,sesto Morbidelli (161), settimo Di Giannantonio (154). Dall’alto dei suoi 445 punti Marc Marquez ha già in tasca il titolo iridato.

MARC MARQUEZ AVEVA VINTO ANCHE LA SPRINT

Sabato senza sorprese. Marc Marquez ha vinto la Sprint, tredicesima affermazione su quattordici disputate. In una parola: senza rivali. Lo spagnolo, in sella alla Ducati ufficiale, ha preceduto Di Giannantonio (+2.095) e Morbidelli (+3.595). Doppio podio VR46, Pecco Bagnaia fuori dai 10. Ora Marc Marquez, sempre più il dominatore di questa annata in Top-Class, ha di nuovo allungato il suo vantaggio nei confronti dei più immediati inseguitori: +159 sul fratello Alex e +221 su Bagnaia. La Sprint (13 giri) si è decisa al via con la partenza a fionda dell’otto volte iridato che ha impostato un ritmo indiavolato: 1’37”4. Sul circuito magiaro realizzato sulle rive del lago Balaton Marc ha ancora una volta dato prova del suo immenso talento. Al quarto posto Luca Marini, al quinto Aldeguer che ha preceduto Mir. Settimo Bezzecchi, ottavo Alex Marquez, nono Martin. A seguire Pol Espargaro (10), Raul Fernandez (11), Miller (12), Bagnaia (13), Oliveira (14), Ai Ogura (15). Ritirati Bastianini, Quartararo, Zarco.

GLIGLIA DI PARTENZA

Prima fila : 1. Marc Marquez, 2. Bezzecchi, 3. Di Giannantonio. Seconda fila: Bastianini (4), Morbidelli (5), Quartararo (6). Terza fila: Pedro Acosta (7), Aldeguer (8), Luca Marini (9). Quarta fila: Mir (10),Pol Espargaro (11), Binder (12).

Ultime tre file. Clamoroso flop di Bagnaia, mai così in basso, addirittura 13esimo (“Non riesco a guidare questa moto. Questa pista mostra tutti i miei problemi”), Alex Marquez (14, Raul Fernandez (15),Martin (16),Miller (17), Zarco (18). Settima ed ultima fila: Oliveira (19), Rins (20), Ai Ogura (21).

PRIMA DI MOTOGP SUL CURCUITO DEL BALATON PARK

Per la prima volta il Motomondiale si è disputato sul circuito del Balaton Park, pista a 85 km da Budapest, realizzata vicino al lago Balaton, il più grande d’Europa (lungo 77 km). Pista tortuosa e stretta, lunga 4,08 km e larga appena 12 metri con 17 curve (10 a sinistra). Il rettilineo misura 665 metri. Programmati 26 giri. Il Gp magiaro mancava da 33 anni. E’ stato il 14esimo Gp su 22 del Mondiale.

GARA DI MOTOGP A SENSO UNICO

Inno ungherese suonato da una piccola banda, partenza nel sole alle 14.02, autodromo esaurito (120mila), primi brividi: cade Bastianini (fuori), al primo giro; cadono al terzo Mir e Fernandez, Bezzecchi al comando tallonato da Marc Marquez. Cade Miller (perso l’anteriore).Undicesimo giro: Marquez supera Bezzecchi, Acosta terzo, Morbidelli quarto. Settimo Bagnaia. Metà corsa con una novità: Acosta secondo. A dieci giri dal termine la situazione è immutata. Martin va all’attacco del podio. Ultimi tre giri: Marquez sempre in fuga inseguito da Acosta, Bezzecchi , Martin. Quinto Morbidelli che cede il suo posto a Luca Marini. Alle 14.44 Marc Marquez taglia il traguardo a mani alzate, vince un Gp per la settima volta consecutiva, la decima vittoria stagionale.

ORDINE DI ARRIVO

1. Marc Marquez 2. Acosta (+3.810) 3. Bezzecchi (+6.837) 4.Martin (+ 9.961) 5. Marini (+11.248) 6. Morbidelli (+11.739) 7. Binder (+12.058) 8.Pol Espargaro (+13.654) 9. Bagnaia (+14.520) 10. Quartararo (+15.912) 11. Ogura (+18.486) 12. Oliveira (+19.584). Seguono Rins (13), A. Marquez (14), Di Giannantonio (15).