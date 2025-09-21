Fenomeno Verstappen in Formula 1, dominatore assoluto a Baku. Primo dall’inizio alla fine. Seconda vittoria consecutiva, la 77esima della carriera. Una prova titanica, semplicemente perfetto. Semplicemente Max. In Red Bull tornano a sognare specie dopo il weekend nero della Mc Laren. A Baku si sono visti una Mercedes super e un Sainz ritrovato. La Ferrari non va. Ma quest’anno non è una novità.

FERRARI: PRIMA VENERDÌ, SABATO UN DISASTRO

Sorpresa nelle prove di venerdì: due Ferrari davanti a tutte. Hamilton addirittura davanti a Leclerc di 74 millesimi. Da non credere. Evento rarissimo nel contesto di un 2025 avaro di soddisfazioni, specie per il Re Nero, sette volte campione del mondo. Ma, appunto, era soltanto venerdì. Oltretutto Piastri e Norris erano andati a urtare le barriere.

In ogni caso il doppio lampo rosso aveva portato un refolo di serenità e di ottimismo. Vasseur commentando la doppietta aveva però subito messo le mani avanti:”Niente sogni”. Profetico.

Infatti sabato la musica è cambiata nella Q2 scattata alle 14.58 dopo varie bandiere rosse. Totale a fine giornata: ben 6 bandiere rosse (nuovo record di tutti i tempi). Ergo, qualifiche a singhiozzo e Ferrari in affanno: Hamilton eliminato, Leclerc sesto.

È seguita la Q3 alle 15.37 per assegnare le prime dieci posizioni in griglia. Risultato: Hamilton eliminato, Leclerc a muro. Occasione sprecata.Un disastro. Più nero di così il sabato non poteva essere. Morale: Leclerc in quinta fila, Hamilton in sesta.

FORMULA 1 GRIGLIA DI PARTENZA

Prima fila: Verstappen (1), Sainz (2). Seconda fila: Lawson (3), Kimi Antonelli (4). Terza: Russel (5) e Tsunoda (6). Quarta fila: Norris (7), Hadjar (8). A seguire: Piastri (9), Leclerc (10), Alonso (11), Hamilton (12), Bortoleto (13), Stroll (14), Bearman (15), Colapinto (16), Hulkenberg (17), Esteban Ocon (18). Decima e ultima fila: Gasly (19), Albon (20). Programmati 51 giri su un circuito cittadino di 6.003 metri; il rettilineo dei box è di 2,2 km, il doppio di Monza. E’ stata la gara n.17 sulle 24 del Mondiale 2025 di Formula 1.

PIASTRI A MURO AL PRIMO GIRO

Partenza alle 13.04 ora italiana (le 15.04) locali. Temperatura ideale (27), circuito sold out. Subito un colpo di scena: Piastri a muro al primo giro! Fuori. Primi 25 giri senza particolari sussulti: Verstappen in fuga con gomma bianca, Sainz secondo davanti a Lawson. In evidenza Kimi Antonelli. A metà gara i pit stops sparigliano le carte ma il Tulipano e’ sempre al comando con zero soste ai box. Ultimi 10 giri: Verstappen in testa con un abbondante vantaggio (+12”) su Russell.

Irrompe una leggera pioggia. È lotta per il podio tra Sainz (terzo) e Antonelli (quarto). Duello spettacolare. Ultimi 5 giri: situazione sostanzialmente immutata. Giro veloce (47) di Verstappen:1’43”419 che vince da dominatore assoluto. Bandiera a scacchi alle 14.37. Seconda vittoria consecutiva per il fenomeno olandese. Conclusione: Sainz ha riportato la Williams sul posto, Norris ha guadagnato su Piastri. Ergo, Mondiale riaperto.

ORDINE DI ARRIVO

1. Verstappen 2. Russell 3. Sainz 4. Antonelli 5. Lawson 6. Tsunoda 7. Norris 8. Hamilton 9. Leclerc 10. Hadjar 11. Bortoleto 12. Bearman 13. Albon 14. Ocon 15. Alonso 16. Hulkenberg 17. Stroll 18. Gasly 19. Colapinto 20. Piastri.

FORMULA 1 CLASSIFICA PILOTI

1. Piastri 324 Norris 299 Verstappen 255 Russell 212 Leclerc 165 Hamilton 121 Antonelli 78 Albon 70 Hadjar 39 Hulkenberg 37 Stroll 32 Sainz 31 Lawson 30 Alonso 30 Ocon 28 Gasly 20 Tsunoda 20 Bortoleto 18. Bearman 16 Colapinto 0.