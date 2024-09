MotoGp Indonesia: fenomenale Martin. Il pilota della Ducati Pramac ha vinto il GP Indonesia (15esima gara su 20) della MotoGP sul circuito di Mandalika. Primo dall’inizio alla fine.

Ha scongiurato il possibile sorpasso di Bagnaia che aveva vinto la Sprint e Martin era caduto. Ma la gara è stata tutta un’altra storia. Ha dominato in sicurezza mettendo in fila 4 piloti di lusso: Acosta, Bagnaia, Morbidelli e Bezzecchi.

Lo spagnolo della Ducati Pramac si è dunque riscattato dopo la scivolata di sabato. Resta l’incognita della investigazione di Acosta. Da segnalare l’incidente al via della gara nelle retrovie. Coinvolti e ritirati 4 piloti: Miller, Luca Marini, Aleix Espargaro e Alex Marquez.

MOTOGP, GARA RICCA DI EMOZIONI

Partenza alle 9.02 italiane, caldo e vento. Al via, prima fila con due Ducati (Martin, Bezzecchi) e la Spa Gasgas di Acosta. I 27 giri iniziano alla grande. Martin e Acosta prendono subito il comando. All’ottavo giro scivola e cade Di Giannantonio, il giro successivo si ritira Marc Marquez (motore in fiamme). A metà gara non ci sono altre sorprese.

Ultimi dieci giri: sempre Martin in testa tallonato da Acosta. Cade Bastianini a 7 dalla fine, due giri dopo sorpasso pulito di Bagnaia su Morbidelli e Pecco sale al terzo posto. Imprendibile Martin, si arrende Acosta (+1.835). Vince Jorge che sale a 366 punti . Colpo di scena al traguardo: Acosta va sotto investigazione per la pressione troppo bassa delle gomme. Il secondo posto di Acosta resta a lungo sub-judice; il regolamento è implacabile, in caso di penalizzazione verrebbero aggiunti 16” al suo tempo finale. Risultato: niente podio e slittamento al 10mo posto.

ORDINE DI ARRIVO

1 Martin, 2 Acosta, 3 Bagnaia, 4 Morbidelli, 5 Bezzecchi, 6 Vinales, 7 Quartararo, 8 Binder, 9 Zarco, 10 R. Fernandez, 11 Nakagami, 12 Rins 4NT: Bastianini, A. Fernandez, Mir, M. Marquez, Di Giannantonio, A.Espargaro, A Marquez, Miller e Marini.

IL COMMENTO DI BAGNAIA

Appena giù dal podio di Mandalika, alla sinistra di Martin, Pecco ha dichiarato: ”Sono 5 partenze di fila che facciamo fatica, dobbiamo capire il perché”. Pecco ha ragione perché, invece, Martin non ne sbaglia davvero una. Quando parte primo, quasi sempre è primo anche dopo la prima tornata.

Il GP Indonesia si conclude in una gioia irrefrenabile dello spagnolo: Martin è ora primo in classifica piloti con 21 punti su Bagnaia, 75 su Bastianini, 78 su Marquez.