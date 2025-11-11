Lo scontro tra José Mourinho e il Fenerbahce continua ad alimentare polemiche. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, il club turco accusa l’allenatore portoghese di non aver saldato un conto d’albergo pari a 656mila sterline, circa 745mila euro al cambio attuale, relativo al soggiorno a Istanbul. Mourinho, durante i suoi 14 mesi alla guida del Fenerbahce, ha vissuto principalmente in un hotel a cinque stelle, godendo di comfort di lusso e servizi esclusivi.

L’avventura dell’allenatore con la squadra turca era iniziata con grande entusiasmo nel giugno 2024, dopo l’addio alla Roma, ma si è conclusa con l’esonero nell’inizio della stagione 2025, a seguito dell’eliminazione nei preliminari di Champions League contro il Benfica, che successivamente ha ingaggiato proprio Mourinho.

Suite da sogno e contestazioni

All’arrivo a Istanbul, Mourinho aveva a disposizione una suite del Four Seasons Hotel, situato lungo il Bosforo in un palazzo ottomano del XIX secolo, completo di Spa, palestra e piscine interne ed esterne, tra cui quella prediletta dall’allenatore. L’intero soggiorno è costato circa 745mila euro. Il Fenerbahce sostiene che, considerata anche la buonuscita di 8,75 milioni di euro ricevuta da Mourinho, sia l’allenatore stesso a dover saldare il conto. Al momento, però, non è chiaro se l’ex tecnico della Roma intenda accogliere la richiesta del club.