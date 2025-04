Lorenzo Musetti ha vinto il derby azzurro e vola ai quarti di finale del Masters 1000 di Montecarlo. Il toscano ha impiegato poco più di 1h 30’ di gioco per superare uno spento Berrettini. Ne è uscito un derby al di sotto delle aspettative per le condizioni non ottimali del romano.

Evidentemente le scorie della battaglia di marredi scorso contro Zverev si sono fatte sentire. Matteo ha pagato una condizione fisica assai ridotta che gli ha fatto fare ben 45 errori non forzati, la maggior parte dei quali, arrivati dal dritto. Matteo ha ottenuto appena il 32% dei punti con la seconda, mentre Musetti ha estratto oltre il 70% tanto dalla prima che dalla seconda. Successo pesante questo per Musetti che ottiene un altro quarto in un torneo 1000 e che continua a scalare la classifica. Anche Alcaraz si è classificato per i quarti. Per il toscano le semifinali sono possibili. Lorenzo tornerà in campo venerdì.

Monologo toscano

Primo set iniziato sul Centrale dopo 16. Musetti parte fortissimo approfittando dei troppi errori del romano; dopo 28 minuti va sul 4-2. Inizio complicato per Matteo. Dopo 33’ Lorenzo allunga: 5-2. Berrettini è in chiara difficoltà ma col servizio accorcia: 3-5. Costretto a correre rischi, paga errori non da lui, ben 22 in un solo set. Musetti chiude la pratica in 41 minuti con un limpido 6-3.

Il secondo set inizia alle 16.55 e la musica non sembra cambiare. Musetti va suil 2-0 un undici minuti. Berrettini irriconoscibile. Il pubblico capisce il momento buio di Matteo e cerca di scioglierlo con un incoraggianmento che lo mantenga agganciato alla partita . Berrettini in qualche misura risponde, ma ha una mobilità dimezzata. E dopo 23 minuti Musetti mette la freccia e si guadagna un confortante 3-1. Ma Berrettini non ci sta, pesca dal suo vasto repertorio il guizzo vincente e accorcia nuovamente (2-3). Ma gli errori gratuiti lo perseguitano e Musetti alla mezz’ora va sul 4-2. Berrettini al settimo game – il più combattuto con scambi molto duri – vince ai vantaggi e fissa il punteggio sul 4-3.

Per Berrettini anche il soccorso del fisioterapista

Subito dopo Berrettini chiede il soccorso medico lamentando; entra in. campo il fisioterapista, scatta il “medical timeout” e il martello di Roma stringe i denti e torna in campo. Musetti, impeccabile, va sul 5-3 e mantiene il turno di battuta. Il cronometro segna l’ora e mezza di gioco e Berrettini ritrova, come per magia, alcuni dei suoi proverbiali colpi. Troppo tardi e troppo stanco. Musetti firma una partita perfetta e chiude ancora con un 6-3. Ha vinto il derby azzurro in un’ora e 33 minuti. Poi i due amici e compagni di Nazionale – entrambi vivono a Montecarlo – si abbracciano al centro del campo tra gli applausi (fragorosi) degli spettatori.