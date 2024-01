Napoli nel caos, Osimhen contro l’agente di Kvaratskhelia: “Sei un pezzo di sporcizia”

In casa Napoli l’atmosfera si surriscalda. Dopo la prima metà della stagione, che vede i campioni d’Italia distanti ben 20 punti dalla capolista Inter, anche nello spogliatoio si respira un’aria frizzantina. Nella notte Victor Osimhen è esploso contro l’agente di Kvaratskhelia, postando una durissima storia su Instagram dalla Costa d’Avorio dove si trova in ritiro con la nazionale nigeriana in vista della Coppa d’Africa: “Caro Mamuka Jugeli, sei un pezzo di sporcizia e una vergogna. Sono imbarazzato dal tuo modo di ragionare. Stupido! Tieni il mio nome fuori dalla tua bocca!”.

Le parole su Osimhen dell’agente di Kvaratskhelia

Ma cosa ha fatto sbottare Osimhen? L’attaccante non ha digerito le parole pronunciate qualche ora fa dal procuratore del compagno di squadra, che dava per certo l’addio del nigeriano a fine anno con destinazione Arabia Saudita. “Osimhen ha firmato un nuovo contratto, ma pensate davvero che giocherà nel Napoli per tutta la sua carriera? – ha detto Jugeli ad un media georgiano –. Lo dico adesso, andrà a giocare in Arabia Saudita in estate. Khvicha non accetterebbe un trasferimento in Arabia nemmeno se gli offrissero un miliardo di euro. Probabilmente accetterebbe di giocare per il Real Madrid, il Bayern Monaco, il Barcellona o il Manchester City. Khvicha ha volontà ed obiettivi diversi: vuole avere successo e già lo sta avendo”.

Il contratto di Osimhen

Osimhen ha appena firmato un rinnovo di contratto col Napoli fino al 2026, che lo porta a essere il calciatore più pagato della Serie A con i suoi 10 milioni netti, con Vlahovic ben distante alle sue spalle a 7 milioni. Nel nuovo contratto c’è una clausola rescissoria molto alta, intorno ai 130 milioni, che potrebbe essere esercitata nella prossima estate senza che il Napoli possa opporsi.

In mattinata è poi arrivata anche la presa di posizione da parte dell’agente di Osimhen, Roberto Calenda, che ha attaccato anch’egli il rappresentante di Kvaratskhelia: “Ognuno deve guardare in casa propria e avere rispetto del lavoro altrui. Non è corretto parlare del futuro di giocatori che non si rappresentano. Così facendo si creano problemi e malintesi oltre a previsioni sciagurate degne di un pessimo indovino. Le presunte dichiarazioni dell’agente Mamuka Jugeli sono gravi, superficiali e inaccettabili. Inoltre mettono il mio assistito Victor Osimhen in cattiva luce nei confronti dei tifosi del Napoli senza alcun motivo né riscontro della realtà. Abbiamo appena firmato un rinnovo di contratto e l’unico desiderio di Victor, oltre alla Coppa d’Africa, è quello di aiutare il Napoli. Tutto il resto è spazzatura”.