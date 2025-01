Antonio Conte non usa mezzi termini per descrivere la situazione legata a Khvicha Kvaratskhelia. Alla vigilia della gara contro il Verona, il tecnico del Napoli ha dichiarato: “Kvara ha chiesto al club di essere ceduto”. Una notizia che scuote l’ambiente, soprattutto considerando l’importanza del giocatore. “Quest’estate ho chiesto garanzie tecniche al presidente, soprattutto dopo le partenze di Zielinski e Osimhen. Kvara era uno dei pilastri su cui contavo. Già in estate aveva manifestato il desiderio di andare via, ma sono riuscito a convincerlo a restare. Oggi, però, siamo di nuovo al punto di partenza”, ha spiegato Conte.

La delusione del tecnico

Conte non nasconde il suo disappunto: “Mi ha confermato personalmente la sua volontà di lasciare il club. Provo grande delusione perché l’ho fatto sentire al centro del progetto. Ho lavorato per trattenerlo, ma non si può trattenere chi non vuole rimanere. Ora tocca al club e all’entourage del giocatore risolvere la situazione”.

Focus sul presente

Nonostante la delicata vicenda, Conte chiede concentrazione: “Non dobbiamo farci distrarre da nessuno, neanche da situazioni come questa. Gennaio è un mese complicato per noi allenatori, molti giocatori pensano al mercato. Ma ho fiducia nella squadra”.

Il sostituto? Tutto da valutare

Sul possibile sostituto di Kvaratskhelia, Conte non si sbilancia: “Non abbiamo ancora valutato alternative. È tutto troppo fresco e il focus è sul Verona, non sul mercato. Kvara, per ora, è ancora un giocatore del Napoli. Le cifre per una sua cessione sono state fatte, ma vedremo cosa accadrà da qui al 31 gennaio”.