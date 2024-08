Nations League, Spalletti cambia ma non troppo: con Ricci torna Tonali, Chiesa no. I convocati contro la Francia

Torna la Nazionale Calcio guidata da Luciano Spalletti: venerdì il Ct diramerà e convocazioni, tra settembre e novembre l’Italia giocherà le 6 partite del gruppo di Nations League 2024-2025. Esordio a Parigi il 6 settembre contro la Francia; il 9 settembre a Budapest contro Israele. In ottobre altre due partite, entrambe in casa: a Roma contro il Belgio (10 ottobre), a Udine il retour match con Israele 14/10). Infine le due partite di novembre: a Bruxelles contro i Belgio (14/11), a Milano con la Francia (17/11).

Le nuove scelte di Big Luciano

Tira aria di un cambiamento. Ma non troppo. Cambiamento di uomini e di moduli: difesa a tre e facce nuove. Con Ricci tornano Tonali e Locatelli. Così pare. Spalletti, dopo il flop degli Europei, è costretto ad una piccola rivoluzione. Il primo anno da Ct non è stato certo entusiasmante. Parlano i numeri: 14 partite, 7 vittorie e 3 perse. Quattro i pareggi. Media punti: 1,79. Gol fatti 21, presi 13. Ha segnato più di tutti Frattesi (4 reti). Ha deluso Chiesa che difficilmente sarà richiamato. Quasi certamente Spalletti taglierà i ponti col passato. Improbabile che convochi Mancini (Roma) o Folorunsho (Napoli); in bilico Cristante (Roma): o lui o Locatelli. Facile che punti su quest’ultimo. Si è poi molto parlato di possibili sorprese e sono usciti tre nomi: Fabbian (Bologna), Casadei (Chelsea) e Koleosho (Burnely); tre Under 21 piuttosto interessanti. Luca Koleosho, ad esempio, ha solo 19 anni, è un attaccante esterno, oro all’Europeo U19. Milita nella seconda divisione inglese, è nato negli Stati Uniti, è veloce ed ha un buon dribbling. Spalletti in più di una occasione ha espresso la sua stima. Con Scamacca ko, Zaniolo da valutare e Chiesa (per ora) fuori rosa, Koleosho (ambidestro) potrebbe tornare utile. Insomma la tentazione c’è. Venerdì ne sapremo di più. Riassumendo sorprese, conferme, bocciature, ecco la probabile lista dei convocati.