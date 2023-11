Nazionale di Spalletti Novembre sarà decisivo, Macedonia del Nord e Ucraina ultimi ostacoli per Euro 2024.

Novembre decisivo per la Nazionale di Spalletti. Nove squadre sono ancora alla ricerca del pass per Euro 2024 che si disputerà in Germania (14 giugno-14 luglio, finale a Berlino) con 24 finaliste. E tra queste c’è l’Italia.

Tutte le grandi si sono già qualificate. Oltre a Francia, Inghilterra, Spagna e Portogallo c’è l’eterno Belgio, la Turchia di Montella, la Scozia di Robertson (il forte terzino sinistro del Liverpool) e l’Austria di Alaba,il quotato difensore del Real Madrid e di Arnautovic, punta dell’Inter, 54 partite nel Bologna. Insomma manchiamo ancora noi.

DUE PARTITE DA SUPERARE

Due partite in quattro giorni: il 17 l’Italia ospita la Nuova Macedonia; il 20 a Leverkusen, nella Renania, sul campo del Bayer 04, gli azzurri affronteranno l’Ucraina in un match considerato fin da adesso da dentro o fuori. In caso di vittoria è garantito il secondo posto.

Cioè è sicuro il passaggio agli Europei. Ma occorre vincere ed è tutt’altro che facile come ci ricorda il 2-1 di San Siro lo scorso 12 settembre griffato Frattesi (90 minuti, 2 tiri, 2 gol). Non memorabili le prestazioni degli attaccanti fatti ruotare da Spalletti , in particolare Retegui, Gnonto, Orsolini. Immobile è rimasto in panchina.

PRIMO SCOGLIO: MACEDONIA DEL NORD

Venerdi 17 l’Italia ritrova la Macedonia del Nord : 1-1 nel match di settembre a Skopje (gol di Immobile , pareggio di Bardhi all’81’) e debutto amaro di Spalletti e del capo delegazione Buffon. La Macedonia dunque va presa con le pinze e senza ombre di cattivi ricordi.

Dimenticando, se possibile, che proprio la Macedonia ha sconfitto gli azzurri 0-1 nella semifinale playoff a Palermo (gol di Trajkovski al 92’) eliminando l’Italia dai Mondiali in Qatar; lo stadio Olimpico di Roma servirà alla bisogna.

CLASSIFICA GRUPPO C

Inghilterra 16, Ucraina 13, Italia 10 (una partita in meno),Macedonia 7, Malta 0. Agli azzurri, superando la Macedonia del Nord, basterà anche un pari a Leverkusen per ottenere il pass per Euro 2024.