Missione compiuta, centrati i playoff. La Nazionale di Gattuso ha battuto Israele 3-0. A fine marzo si deciderà il futuro dell’Italia. La qualificazione ai mondiali non è una chimera. Gli azzurri hanno faticato all’inizio poi un rigore al 47’ ha spianato la strada per la vittoria.

Ma sull’ 1-0 Gigio Donnarumma è stato decisivo e ha salvato baracca e burattini. Nella ripresa al 29’ ha raddoppiato Retegui con un fantastico tiro a giro. Ha completato la vittoria il gol di Mancini al 48’. In sintesi Retegui scatenato, Donnarumma saracinesca.

Le pagelle degli Azzurri

Su tutti Retegui, un centravanti che ha nel pressing feroce il suo tratto distintivo; alle sue spalle Donnarumma ( si è fatto perdonare la papera con l’Estonia) e il ragionier Locatelli che ha distribuito regia a spazi ragionando sempre con lucidità.

Oltre la sufficienza Dimarco, Mancini, Calafiori, Cambiasso, Barella. Appena sufficienti Di Lorenzo, Raspadori, Pio Esposito. Sotto il suo standard Tonali che ha vagato alla ricerca della posizione giusta e fino alla fine ha faticato più del dovuto.

Senza valutazioni Spinazzola (entrato per Cambiasso) e Cristante subentrato a Locatelli. Piccoli ha rilevato Tonali mentre Cambiaghi ha dato il cambio a Retegui allo scadere del match.

Guerriglia a Udine

Due ore di manifestazione pacifica poi gli scontri improvvisi e pericolosi. Bilancio prima della partita: 20 fermati e 3 feriti, grave una giornalista colpita alla testa, sassaiola contro la polizia.

La violenza scatenata da 200 persone verso sera, quando il buio ha facilitato l’assalto delle “ frange violente” tanto temute dal Viminale; frange italiane e straniere. Epilogo drammatico di una civilissima sfilata pro Pal nel centro della città.

La polizia ha risposto con idranti, lacrimogeni e cariche. Gli incidenti sono terminati intorno alle 22, duramente censurati dal mondo politico, sia a destra sia a sinistra.

Le parole di Gattuso

Ovviamente soddisfatto il Ct azzurro:” Noi bravi, avevamo tutto da perdere. Sono contento anche perché non abbiamo incassato gol. I playoff? Che Dio ce la mandi buona”. Gattuso ha preso in mano la nazionale 4 mesi fa (15 giugno).

La classifica del girone 1

Norvegia punti 18, Italia 15, Israele 9, Estonia 4, Moldova 1. Restano da giocare le ultime due partite: 13 novembre Moldova-Italia; domenica 16 novembre Italia-Norvegia a Milano.