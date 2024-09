New York parla italiano grazie a Jannik Sinner e Jasmine Paolini, la coppia d’oro del tennis azzurro. Entrambi sono volati agli ottavi degli Us Open, quarto ed ultimo Slam della stagione. Entrambi sono in gran spolvero. Sinner ha asfaltato O’Connel in tre set, Jasmine ha donato la russa (naturalizzata kazaka) Julija Putintseva in due.

Sinner è tornato a fare il Sinner, Jasmine ha centrato un record: è la prima italiana della storia ad arrivare almeno negli ottavi di tutti gli Slam nello stesso anno. Entrambi, per loro stessa ammissione, stanno vivendo “un momento magico”. E non è finita qui. Sinner è il favorito del torneo dopo i ko clamorosi di Alcaraz e Djokovic. Il serbo, 37 anni, è caduto dopo 21 anni di trionfi e non perdeva prima degli ottavi da 18 anni. Fine di un’era. Ne comincia un’altra.

IL VERO SINNER

Scagionato dalle note accuse, dopo mesi di sofferenza (tenuta segreta), reso libero da ogni fardello, Jannik si è concentrato sul campo e l’australiano Chris O’Connor ne ha fatto le spese in un’ora e 56 minuti. Eloquente il punteggio : 6-1, 6-4, 6-2. Lunedì lo aspetta lo statunitense Tommy Paul, 27 anni, oro nella “ Lover Cup 2023”, tre titoli nel circuito maggiore, n.12 del ranking, bronzo ai Giochi di Parigi.

Insomma, un osso duro. Sinner ha commentato subito a fine gara:” Ho alzato il livello sin dall’inizio. Ho servito bene specialmente nel primo set e mi ha dato fiducia per il resto della partita. Mi sono mosso bene e in generale è andata meglio. Abbiamo lavorato in questi giorni per salire sia a livello fisico che mentale. Mi sono sentito più solido, sia fisicamente che tatticamente. L’uscita di Alcaraz e Djokovic? Dimostra che questo sport è molto imprevedibile. Basta distrarsi un momento e si può essere battuti. Vediamo che fine farò io, ma per ora sono contento di essere ancora qui a giocarmela”.

IL MAGICO MOMENTO DI JASMINE

Ha battuto la russa Putintseva in 2 set limpidi: 6-3, 6-4. E’ il suo magico momento. Fino a gennaio Jasmine non aveva mai vinto 2 partite di fila in un Major. Sabato e’ diventata la prima italiana nella storia del tennis ad arrivare almeno negli ottavi di tutti gli Slam.

Ha detto:” Se me l’aveste detto qualche mese fa, vi avrei presi per pazzi. È davvero un momento incredibile per me è spero di tenere questo livello il più a lungo possibile “.

Ha aggiunto:” Contro kazaka ho sofferto un po’ in avvio, non riuscivo a rispondere bene. Ma sono stata molto calma e solida, ho cercato di controllare ogni punto”.

La prossima avversaria sarà la tennista ceca Karolina Muchova, 28 anni, una carriera costellata di infortuni ma anche di 4 finali disputate. Nel ranking ha raggiunto l’ottava posizione.

Conclude Jasmine: “ A fine gara ho ringraziato la mia famiglia. Mamma non è qui, mi ha scritto che non sa come ha fatto a rimanere sveglia nel primo turno. Ma se sono qui e grazie a lei, a mio padre e alla mia famiglia”.