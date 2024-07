Olimpiadi di Parigi, la Senna è troppo inquinata: annullati gli allenamenti del triathlon

La Senna è troppo inquinata e gli organizzatori delle Olimpiadi di Parigi 2024 hanno deciso di annullare anche oggi, lunedì 29 luglio, gli allenamenti del triathlon previsti nelle acque del fiume: si tratta la seconda sessione cancellata dopo quella annullata ieri, domenica 28 luglio.

Gli organizzatori: “Siamo ottimisti per le gare”

Gli organizzatori e i vertici internazionali del triathlon si sono mostrati “fiduciosi” sul miglioramento della qualità dell’acqua del fiume in vista delle gare e hanno evidenziato i miglioramenti dei parametri riscontrati a luglio. La speranza è che il meteo, nelle prossime ore, dia un’ulteriore mano per arrivare alla soglia desiderata.

Lo ha spiegato nel quotidiano punto stampa di Parigi 2024, il dg del Comitato organizzatore, Etienne Thobois, rispondendo alla domanda sull’eventuale annullamento di gare sulla Senna. “Abbiamo ancora un piano B per le gare di venerdì – ha aggiunto in considerazione del possibile ritorno della pioggia nei prossimi giorni – per quanto ci riguarda siamo fiduciosi”.

Quanto al flusso della corrente del fiume, che deve rimanere inferiore di un metro al secondo per consentire lo svolgimento delle gare secondo i protocolli, Thobois ha detto: “il flusso della corrente lo misuriamo in termini di metri cubi al secondo, il livello è effettivamente più alto dello standard dell’anno, ma è sotto controllo ed entro il limite di un metro per secondo per tenere competizioni stabilito dalle linee guida. Al momento non ci sono preoccupazioni sotto questo aspetto”.