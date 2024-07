Olimpiadi Parigi: l’Italia a caccia del primo oro con la cronometro di Filippo Ganna

L’Italia apre la caccia all’oro olimpico con la cronometro su strada di Filippo Ganna. Top Ganna sarà infatti il primo azzurro (di 402) a scendere in campo ai Giochi di Parigi. Appuntamento sabato 27 – primo giorno di gare – alle 17.20 (penultimo a partire, 1’30” prima di Evenepoel). Diretta Rai ed Eurosport.

Tracciato di 32,4 km con partenza e arrivo nel cuore di Parigi. Si parte davanti a Les Invalides (il complesso di edifici che è anche il luogo di sepoltura di Napoleone) e si arriva al Pont Alexandre. Percorso tutto pianeggiante; previste medie superiori ai 50 km/h. Cronometro per passisti puri. Pippo appunto.

Pippo ai Giochi si fa in due

Ganna non è stanco di vincere. A Parigi il 5 agosto scenderà in pista col quartetto – Ganna, Consonni ,Milan, Lamon – per bissare l’oro di Tokyo. Finali (eventuali) il 7 agosto, ore 18.33. Super Pippo ha un obiettivo: il doppio oro. Dice: ”Posso farcela”. Nella crono di sabato si cimenterà anche il neo campione d’Italia Alberto Bettiol. Ganna è questo: ha piena la bacheca, ma non la pancia. Non fosse così, a soli 28 anni, non avrebbe vinto quello che ha vinto. Cioè: 2 titoli mondiali e 5 italiani nella cronometro; 7 tappe al Giro vestendo anche la maglia Rosa e una tappa alla Vuelta di Spagna, per restare alle gare su strada.

C’è poi la pista dove è l’unico nella storia a detenere contemporaneamente tutti i primati contro il tempo, da quello dell’ora a quelli individuali e di gruppo sui 4 km. Il granatiere piemontese ( alto 1,93m.) ha raccolto anche 6 titoli iridati nell’inseguimento, più l’oro olimpico e quello mondiale col quartetto. Con una bacheca del genere è giustificabile un certo ottimismo.

Una preparazione mirata alle Olimpiadi

Super Pippo si è avvicinato a Parigi rispettando la tabella di marcia studiata in inverno. Ha alternato la preparazione in pista alle gare su strada, dove negli ultimi 2 mesi ha sostenuto test vincenti sia contro il tempo al Giro e al Campionato Nazionale che nelle gare in linea. Tra l’altro ha vinto pure una tappa del Giro d’Austria.

Due gli avversari che sabato gli contenderanno l’oro olimpico: il gallese Joshua Tarling, 20 anni, campione d’Europa e bronzo iridato, compagno di Ganna alla Ineos; e il belga Remco Evenepoel, 24 anni, terzo al Tour di quest’anno e iridato in carica. Per l’impresa Ganna userà una bicicletta speciale di 8,6 kg., telaio in carbonio, monocorona di 64 denti, pacco pignoni 11-30. Il bolide FTT della Pinarello è stato sottoposto a 2.000 test nella galleria del vento virtuale. È un gioiello.