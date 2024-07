Olimpiadi, prima giornata e prima medaglia azzurra con Ganna

Prima giornata di gare alle Olimpiadi assegnate 14 medaglie in otto sport. I primi due oro alla Cina. Sugli scudi il Volley di Fefe’ De Giorgi, Jasmine Paolini e un formidabile Pippo Ganna, argento nella cronometro; prima medaglia azzurra nel medagliere olimpico. I Giochi di Parigi, funestati dal maltempo, hanno conclusa la giornata italiana con splendide conferme e qualche scivolone del tutto inatteso.

OLIMPIADI, GIORNATA COMINCIATA PRESTO

Il sabato italiano alle Olimpiadi è cominciato presto, alle 9, con il tiro a segno nella squadra mista della carabina 10 metri (Danilo Sollazzo e Barbara Gambaro) e con la finale pistola a.c. 10 metri (Nilo Maldini e Paolo Monna).

Contemporaneamente spazio agli sport equestri (Evelina Bertoli, Emiliano Portale, Giovanni Ugolotti) e al judo con la napoletana Assunta Scutto (già fuori dal podio) e il torinese Andrea Carlino.

Sempre in mattinata spada e sciabola in pedana con Rossella Fiamingo, Giulia Rizzi, Alberta Santuccio (trio spada) e con Luca Curatoli, Michele Gallo, Luigi Samele (trio sciabola). E alle 11 sono state aperte le piscine . Rizzi eliminata, Carlino agli ottavi.

RABBIA FIAMINGO POCO REATTIVA

La schermitrice catanese,33 anni, data tra le favorite nella gara individuale a Parigi 2024, e’ stata eliminata al primo assalto (sedicesimi) dalla statunitense Anne Cebula, avversaria sconfitta in tante altre occasioni.

Rossella ha lasciato tutti di sasso.. la spadista siciliana non ha nascosto la sua rabbia ma ha promesso che si riscatterà con la gara a squadre. Non ha tradito Alberta Santuccio, l’altra catanese,che comunque è uscita di scena ai quarti . Samele invece è approdato in semifinale.

TUFFI E NUOTO DA BRIVIDI

Al trampolino 3 metri sincro in evidenza la milanese Elena Bertocchi e la romana Chiara Pellacani (quarto posto). Nel nuoto acque azzurre nei 100 farfalle donne (Cocconcelli e Viola Scotto Di Carlo), nei 100 rana uomini (Nicolò Martinenghi, Ludovico Viberti), nei 400 stile libero uomini (il barese Marco De Tullio e il bresciano Matteo ), nella 4×100 stile libero hanno impressionato Conte Bonin, Deplano, Manuel Frigo e Lorenzo Zazzeri. Mattinata conclusa con il canottaggio: due di coppia uomini ( Nicolò Carucci e Sartori), due di coppia donne ( Gobbi e Guerra), quattro di coppia uomini ( Chiumento, Gentili, Panizza, Rambaldi).

TENNIS IN COPERTINA CON JASMINE

Da quando il tennis è rientrato nel programma olimpico (1988), un torneo così non si è mai visto. Si gioca al Roland Garros, sugli stessi campi degli internazionali di Francia. Tanti i big come Djokovic, il russo Rublev, il bulgaro Dimitrov, lo spagnolo Nadal.

L’Italia ha esordito nel primo turno singolo con Sara Errari, Luciano Darderi, Jasmine Paolini e Elisabetta Cocciaretto.

È seguito il doppio maschile con la coppia collaudata Bolelli-Vavassori. Nel pomeriggio ha esordito nel doppio donne la coppia Errani-Paolini. Da sottolineare il match di Jasmine Paolini che in rimonta ha spazzato via la rumena ANA Bogdan in due set:7-5, 6-3. La tennista toscana è passata al secondo turno.

LA NAZIONALE DI VOLLEY BATTE IL BRASILE

Gara di esordio alle 13 nella fase Gironi: Italia-Brasile. Ha detto il ct De Giorgi:” Queste partite sono sempre una sfida affascinante, felici di averla giocata”. Gli azzurri hanno vinto 3-1. Quattro set tirati e sofferti. Hanno vinto i primi due, (25-23, 27-25),ceduto il terzo (18-25) e 25-21 nel quarto. Romano’ 20 punti. Esordio perfetto. L’Italia tornerà in campo martedi 30 luglio (ore 9) contro l’Egitto.

PIPPO GANNA CRONO D’ARGENTO

Alle 17.20, dopo la cronometro donne ( Elisa Longo Borghini, ottava) è entrato in scena Pippo Ganna. A Tokyo aveva vinto Primoz Roglic. L’ultimo oro azzurro e’ stato quello di Pavesi a Los Angeles (1932). Tracciato di 32,4 km tutti pianeggianti ma insidioso per la pioggia continua.

Strade bagnate. Presente Alberto Bettiol che ha chiuso in 38’07. Pippo ha chiuso secondo, 14 secondi in più di un formidabile Evenepoel; nonostante una pericolosa sbandata ed un percorso non congeniale, Superpippo con un finale strepitoso conquista il secondo posto e lascia il bronzo a Van Aert. Tempo eccezionale: 36.27.08; quarto il talentuoso gallese Tarling. Ganna è la prima medaglia azzurra.

SERATA A TAHITI CON I SURFISTI

Nella notte (italiana) a Tahiti,nella Polinesia Francese, 48 surfisti (24 uomini,24 donne) si sono sfidati nel mare di Teahupo’o (Oceano Pacifico) a migliaia di km da Parigi. Italia rappresentata dal romano Leonardo Fioravanti, 27 anni, già presente a Tokyo; primo italiano a qualificarsi (2017) alla World Surf League, l’organizzazione internazionale che governa il surf da una piccola località della Costa d’oro australiana.