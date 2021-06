Padel, mini tennis fra quattro muri, andrà alle Olimpiadi: i 10 vantaggi per il nostro organismo

Padel, sport di derivazione tennistica, ora ammesso anche alle Olimpiadi, tutti ne vanno pazzi. Boom di giocatori, pubblico trasversale in netta crescita. Il Covid ha accelerato questa disciplina, divertente e intuitiva. E i Comitati olimpici europei l’altro giorno hanno dato l’attesa notizia. Ora è ufficiale : questo sport sarà ammesso ai Giochi Europei.

Dilaga il padel, il fenomeno sportivo dell’anno. Boom di agonisti e tesserati. Se ne è accorto anche il COE. È l’organismo internazionale che riunisce i 50 Comitati olimpici nazionali d’Europa riconosciuti dal Comitato Olimpico internazionale (CIO). La sede è a Roma, in piazza Lauro De Bosis, nei pressi della sede del CONI. Segretario generale è Raffaele Pagnozzi, già capo missione delle squadre nazionali alle Olimpiadi ( estive e invernali ).

I campi dedicati al padel sorgono come funghi. In ogni regione. E boom di praticanti.

Di ogni età e ceto sociale.

Luciano Spalletti, ex allenatore della Roma, si è fatto costruire un campo per il padel nella sua tenuta in Toscana. E in questi due anni di pausa ha organizzato partite con amici ed ex calciatori.

A Stoccolma hanno costruito due campi addirittura su una piattaforma galleggiante. In questi giorni aprono nuovi campi ad Anzio e nelle province di Piacenza ( Niviano ) e Pisa ( Asciano ). Ma se ne trovano ovunque, in Italia, in Europa, sulle navi da crociera, in Amazzonia. Il Corriere dello Sport ha fatto un indagine sul fenomeno sportivo. I praticanti sono 500mila. Le strutture in soli tre mesi sono aumentate del 27%

E per i campi l’incremento è addirittura maggiore, cioè del 34%. Guida la corsa dei campi di padel la Sicilia ( 41 in più ). Seguono Lazio, Toscana, Campania, Lombardia. Presto ogni struttura avrà una media di tre campi.

Il Padel Tennis è lo sport che migliora la salute più di tutti. Con benefici garantiti.

1. Migliora il coordinamento, l’agilità e la reattività

2.È uno dei rimedi per prevenire l’insorgenza della depressione

3.Aiuta ad evitare l’atrofia muscolare

4.Richiede 4 giocatori ed è perfetto per trascorrere il tempo e socializzare

5.Aumenta l’autostima e il desiderio di migliorarsi

6.Si acquisisce autodisciplina

7.Migliora il sistema cardiocircolatorio e cardiovascolare.

8.È una valvola di sfogo per i problemi della vita quotidiana

9.Migliora la qualità del riposo e del sonno

10.Previene l’invecchiamento prematuro del corpo

Gioco che si pratica a coppie in un campo rettangolare e chiuso da pareti su quattro lati, ad eccezione di due porte laterali. I rimbalzi sulle sponde è una delle più spettacolari caratteristiche di questo sport nato per caso in Messico nel 1969, sviluppatosi in America Latina, poi approdato in Europa. In Spagna conta già 4,5 milioni di praticanti. Il primo campo in Italia risale al 1991. Oggi a inizio 2021 i campi sono 1860. In più di 830 strutture di cui un terzo nel Lazio.