Palio di Siena, a sorpresa vince la contrada della Lupa con il fantino Velluto (non correva dal 2017) sul cavallo esordiente Benitos. Sorpresa al Palio d’agosto di Siena: contro ogni pronostico ha trionfato Velluto sul cavallo esordiente Benitos, un castrone sauro di 7 anni al suo esordio.

Velluto, alfiere della contrada della Lupa, 43 anni, sardo, era il fantino più anziano di questo Palio. Ha centrato per la Lupa la 38esima vittoria nella storia secolare del Palio. La precedente vittoria della Lupa risaliva al 16 agosto 2018 con il fantino Giuseppe Zedde, detto Gingillo che montava il cavallo Porto Alape.

GARA MOLTO TESA AL PALIO

La Mossa valida alle 19.40 dopo 8 volte che i cavalli, molto nervosi, tornavano ai canapi. La manifestazione rinviata venerdì per le cattive condizioni climatiche ha visto la Lupa trionfare davanti alla Selva, seconda, e alla Chiocciola, terza. La contrada della Lupa, col fantino Dino Pes detto Velluto, ha meritatamente vinto il Palio della Assunta sul tuffo di Piazza del Campo. I 3 giri hanno avuto un finale impensabile. Sulla carta la Lupa doveva impedire di vincere all’Istrice, la grande favorita, grazie alla coppia Titia-Viso d’Angelo. Velluto doveva fare ostruzione e invece i contradaioli di Vallerozzi hanno celebrato un trionfo inatteso, sorprendente anche nei modi. Gara da dominatori. Pes non ha sbagliato niente. Gara perfetta in una piazza esasperata dalle continue false partenze ma elettrizzata da uno spettacolo unico al mondo.

L’ORDINE AI CANAPI

Dopo che i barbareschi hanno asciugato cavalli e fantini dal sudore per la settima volta il mossiere ha dato l’ok alla gara con quest’ordine ai canapi: Onda, Istrice, Lula, Chilcciola, Oca, Leocorno, Selva, Valdemontone, Nicchio, Civetta di Rincorsa. La gara è decollata dopo mezz’ora di strategie.

Ha vinto il fantino che non correva il Palio dal 2017, che pareva finito fuori dal giro. L’impensabile è diventato possibile. Anche stavolta la giostra equestre tra le 17 contrade di Siena ha rinnovato uno spettacolo che risale addirittura al 1200. Un evento ludico senza pari.