Nel giorno delle polemiche per il ritiro della pugile italiana Carini, alle Olimpiadi di Parigi l’Italia si aggiudica due nuovi oro. Giovanni De Gennaro ha infatti vinto la medaglia d’oro nella specialità kayak della canoa slalom .La judoka Alice Bellandi ha invece vinto la medaglia d’oro nella categoria -78 kg. In semifinale, l’azzurra ha battuto la portoghese Patricia Sampaio. Per l’Italia è la quindicesima medaglia. La premier Giorgia Meloni, presente all’incontro, si è alzata in piedi per omaggiare l’atleta azzurra e poi è andata fin sul tatami per abbracciare la neo campionessa olimpica. Per l’Italia è la quattordicesima medaglia alle Olimpiadi parigine.

Eliminata Jasmine Paolini

Non è invece andata bene a Jasmine Paolini che esce dal torneo di tennis di Parigi 2024: sul campo del Roland Garros, l’azzurra ha perso al terzo turno con la slovacca Anna Karolina Schmiedlova in tre set, 5-7, 6-3, 5-7. Queste le sue parole: “Ho avuto tante chance nel primo set e anche nel terzo ma non sono riuscita a sfruttarle. Mentalmente non mi sentivo lucida al 100% e l’emblema è stato quel game sul 5-4 e servizio con due dritti sbagliati”. E’ ovviamente delusa Jasmine Paolini, ma non perde obiettività quando si tratta di dover analizzare il passo falso che l’ha estromessa da questo torneo olimpico, giunto per lei al termine di due mesi di eccellenti risultati sugellati dall’ingresso in top5: “Mentalmente non ero lucida e concentrata, ci ho provato ma è stata dura, c’era un po’ di nervosismo, ci tenevo a far bene e questo mi ha messo un po’ di tensione e facevo fatica a fare ciò che dovevo fare”.