Partita cancellata: e il motivo è clamoroso!

La partita di Coppa Italia rischia di non giocarsi: il caso è scoppiato qualche giorno fa, la squadra potrebbe anche non presentarsi.

Si gioca o non si gioca? Il dubbio sta accompagnando la vigilia della prima partita ufficiale della stagione. Il 2024/2025 calcistico in Italia è ormai iniziato, si è già disputato il primo turno di Coppa Italia e presto scenderanno in campo anche le formazioni di Serie A. Ma c’è un match, o meglio il contorno di perplessità che lo sta precedendo, che sta animando l’estate calcistica. È la sfida tra Benevento e Taranto, valida per la Coppa Italia di Serie C.

Una sfida che negli ultimi giorni è stata anche a rischio cancellazione visto che i pugliesi vivono una profonda crisi societaria. Tutto è nato a fine luglio con le dimissioni del presidente Giove che ha mollato il club quando ha saputo che dall’autunno la squadra non avrebbe più avuto a disposizione lo stadio Iacovone, soggetto a lavori di ristrutturazione.

È stato l’inizio della crisi per la società pugliese con stipendi non pagati e calciatori in fuga. Gli ultimi a lasciare il club sono stati Nobile e Cerretelli, con una rosa ridotto ormai all’osso. A complicare ulteriormente le cose anche la decisione del tecnico Eziolino Capuano che ha disertato l’allenamento di lunedì presentando (con il suo staff) un certificato medico: tornerà soltanto tra 10 giorni.

Benevento-Taranto in dubbio: cosa succede se non si gioca

L’allenatore quindi sicuramente domenica sera al Ciro Vigorito non siederà in panchina, mentre il Taranto in qualche modo dovrebbe comunque presentarsi in campo, anche per evitare le sanzioni – soprattutto quelle economiche – che scatterebbero in caso di rinuncia. Sarebbe questa la decisione presa dalla società che in panchina manderà il tecnico Michele Cazzarò, un ex visto che da calciatore ha vestito anche la maglia del Benevento.

L’undici scelto sarà invece probabilmente imbottito di calciatori della Primavera considerato che la rosa della prima squadra si sta pian piano assottigliando con diversi giocatori che hanno già fatto le valigie ed altri che li seguiranno nei prossimi giorni. Una situazione complicata che rende difficile anche il campionato della formazione pugliese.

Da quanto trapela, infatti, non sarebbero stati pagati gli stipendi di giugno (la scadenza era il 1° agosto) e questo porterà ad una probabile penalizzazione in classifica. Ma ci sono altre scadenze da onorare e il disimpegno del presidente Giove non può che far preoccupare la piazza rossoblù. Il patron si è detto disponibile a cedere il club e si sta lavorando su questo.

Qualche gruppo ha mostrato interesse, ma la situazione è in stallo visto che ci sono pochi giorni di tempo per definire la questione. Intanto domenica il campo dovrebbe prendersi la scena: Benevento-Taranto, un match che tra i pugliesi non tutti vogliono giocare, non così almeno.