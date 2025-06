È partita da Brescia la storica Mille Miglia evento sportivo dal fascino intramontabile. Più di 400 auto d’epoca al via. I piloti percorreranno 1.900 km in cinque tappe su un percorso a “8” ispirato alle epiche edizioni anteguerra che oltre all’asse Brescia-Roma e ritorno, unirà l’Est della costa Adriatica con l’ovest di quella tirrenica. Ben 127 auto di epoca anteriore alla seconda Guerra Mondiale: tra queste 18 esemplari di Alfa Romeo, 17 di Ferrari, 10 di Bugatti e 8 di Bentley, oltre ad un esemplare unico come la Biondetti Ferrari-Jaguar Special assieme a una Aston Martin DB3 e 2 Porsche 550 Spiders. Tra i vip ci saranno Carlo Gracco e Joe Bastianich, in gara rispettivamente con la Bugatti 1927 e una Porsche del 1954. Nelle 5 giornate di gara tutti questi gioielli a 4 ruote del “Museo viaggiante unico al Mondo” come lo chiamava Enzo Ferrari, percorreranno quasi 2.000 km. Sabato 21 il gran finale a Brescia in Viale Venezia per la sfilata conclusiva e festosa.

Le cinque tappe

BRESCIA-SAN LAZZARO DI SAVENA – Partenza da Viale Venezia, il serpentone raggiungerà il lago di Garda toccando Desenzano e Sirmione per poi proseguire verso Verona e concludere a San Lazzaro di Savena.

SAN LAZZARO-ROMA – La seconda tappa attraverserà Prato e Siena e poi attraverserà Radicofani; quindi proseguirà lungo il lago di Bolsena prima di tornare a Roma.

ROMA-MILANO MARITTIMA – Dopo Roma il Circus attraverserà alcuni borghi toscani e San Marino quindi arrivo a Cervia-Milano Marittima sulla Riviera Romagnola.

CERVIA-PARMA – Il quarto giorno gli equipaggi attraverseranno l’Italia da Cervia a Parma passando per Forlì, Empoli, Livorno e Viareggio. Le auto del Ferrari Tribute termineranno a Salsomaggiore.

PARMA-BRESCIA – Ultima tappa: dalla città di Verdi le vetture passeranno per Cremona, Soncino, Orzinuovi, Pontoglio, Palazzolo sull’Oglio, Adro, Travagliato e Gussago prima della passerella finale a Brescia in Viale Venezia.

La corsa più bella del mondo

La definizione è di Enzo Ferrari. La competizione, nata nel 1927 come gara di velocità, si è poi trasformata in una gara di regolarità. Dal 1977 si svolge ogni anno, in tarda primavera, seguendo il tragitto Brescia-Roma-Brescia. Il nome richiama la distanza complessiva del percorso: 1.600 km. Ovvero 1.000 Miglia. Il mito della Mille Miglia è nato da una intuizione di un gruppo di pionieri (Canestrini, Mazzotti, Maggi, Castagneto) che idearono un evento senza precedenti; un viaggio estremo tra pioggia, nebbia e strade sterrate accompagnato dall’entusiasmo del pubblico. Storica la Corsa del 1930: Tazio Nuvolari, su Alfa Romeo, superò Achille Varzi di notte con un sorpasso leggendario a fari spenti.