È stata il fenomeno statunitense Mikaela Shiffrin – 97 vittorie in Coppa del mondo – ad aprire le danze della 59esima stagione di sci alpino col pettorale n.1 nel gigante femminile sulle nevi austriache di Soelden. Alle 10 in punto è partita la prima delle due manche di giornata (seconda manche alle 13). Cinque minuti dopo al cancelletto si è presentata l’azzurra Federica Brignone, reduce dalla sua migliore stagione ; Fede ha conquistato 27 vittorie (record di una sciatrice italiana) ma a 34 anni dice di ”non essere ancora sazia”. Gareggia dal 2007 e vanta ben 69 podi. Dopo di lei è scesa Marta Bassino che proprio sula pista del Tirolo ha conquistato il primo podio della sua splendida carriera (7 vittorie in Coppa del mondo, iridata nel 2021 in gigante e oro in SuperG ai Mondiali 2023). Buona la di Federica e Marta. Alle 10,39 ha esordito Roberta Melesi. Quindi le altre azzurre: Asja Zenere, Elisa Platino e la debuttante valdostana Giorgia Collomb, 18 anni, specialista delle prove tecniche. Una fastidiosa pioggia ha accompagnato la gara. Assente la favorita Lara Gut-Berhami(detentrice della Coppa), 33 anni, svizzera, 2 titoli iridati. Lara era molto commossa per il suo forfait. Idem Ilaria Ghisalberti (infortunata). Atteso il rientro di Sofia Goggia che si sta allenando in Val Senales ,10 km da Merano (Bolzano).

Domenica debuttano gli azzurri

Scenderanno in gara Simon Talacci, Hannes Zingerle, Giovanni Borsotti, Luca De Aliprandini e il gardenese Alex Vinatzer. L’Italia non vince un Gigante maschile di Coppa del Mondo da quasi 3 anni. È la disciplina in cui siamo a digiuno da più tempo. L’Italia maschile in Coppa del Mondo vanta 74 vittorie in Slalom, 49 in Gigante, 46 in discesa, 17 in SuperG, 5 in Combinata e 1 nello Slalom Parallelo. Totale: 192 vittorie azzurre. Oggi Alex Vinatzer e’ l’ancora di salvezza di tutto il movimento maschile nell’area più in crisi: Slalom e Gigante. Alex punta ad una stagione positiva. I test atletici confermano che la forma è buona, ha anche cambiato diversi materiali per migliorare il suo livello che comunque è già alto.

Il calendario della Coppa del Mondo

La stagione, iniziata in Austria in questo weekend con il gigante di uomini e donne, proseguirà in novembre con gli Slalom in Finlandia (16-17 novembre) e in Austria a Gurgl (23-24 novembre). Poi in dicembre il Circus Bianco si trasferirà in USA e Canada. Debutto in Italia, poco prima di Natale, in Val Gardena (20-21 dicembre) e in Alta Badia (22-23 dicembre); quindi Bormio (28-29 dicembre) e Cortina in gennaio (18-19). Le finali di Coppa sono programmate a Sun Valley (USA). I Mondiali si disputeranno a Saalbach (Austria).