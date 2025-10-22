È partito col botto il campionato di pallavolo maschile: palasport gremiti, entusiasmo alle stelle, risultati eclatanti. Spalmata in due giorni (lunedì e martedì sera) la Superlega del volley già alla prima giornata ha messo in vetrina il meglio di sé. Merito del peso della tradizione (81esima edizione) e merito del Mondiale vinto dagli azzurri del ct De Giorgi.

Scudetto mondiale

In campo gli eroi iridati ora avversari per il Tricolore. Li ricordiamo: Giannelli (Perugia), Michieletto e Sbertoli (Trento), Galassi e Pace (Piacenza), Anzani e Luca Porro (Modena ), Bottolo, Balaso, Russo e Gargiulo (Civitanova). Inoltre, vanno ricordati Jury Romanò che gioca in Russia e Kamil Rychlicki in Polonia. Dodici campioni divisi in 6 delle 12 squadre della Superlega. Il campionato italiano è la NBA delle schiacciate. La Lube Civitanova è la squadra con più azzurri campioni del mondo: Fabio Balaso (il miglior libero del mondo) più Giovanni Gargiulo e Mattia Bottolo.

Il Perugia vanta il miglior palleggiatore del pianeta, cioè Simone Giannelli e l’eclettico Roberto Russo, che a Manila ha fatto meraviglie con i suoi 17 muri. E poi c’è Trento con Alessandro Michieletto, L’MVP del mondiale nonché uno dei due schiacciatori del sestetto planetario ideale. Con lui Riccardo Sbertoli, un palleggiatore che fa da vice nell’Italia ma che sarebbe titolare in quasi tutte le altre nazionali dell’Europa. A Manila non c’era Daniele Lavia, infortunato, schiacciatore della Itas Trentino ma è come se fosse stato presente. Era presente anche al ricevimento in Quirinale (8 ottobre). Nella circostanza Mattarella, rivolgendosi al bomber calabrese, ha detto: “Sono molto contento che ci sia Lavia”.

Il Trento fa già paura

Martedì sera l’Itas Trentino ha espugnato Cisterna (3-0) in 76’ e Michieletto, manco a dirlo, è stato il solito cannoniere con 15 punti. Lunedì ha messo in luce ancora una volta il belga Ferre Reggers che ha guidato l’Allianz Milano in una rimonta da favola. Battuto il Modena di Porro 3-2 al tiebreak dopo una battaglia di 153 minuti. Ferre ha messo la firma finale con 2 ace e 28 punti. Fenomeno! Nette anche le vittorie di Civitanova 3-1 al Grottazzolina), del Verona (3-1 sul Piacenza di Bovolenta), e del Padova (3-2) sul Cuneo. Domenica sera prossima c’è il big match Perugia-Civitanova.