Partiti col botto i campionati di serie A di basket maschile e pallavolo femminile. A Milano la corazzata Olimpia di coach Messina, la favorita d’obbligo per lo scudetto, ha perso 74-71 dal Tortona.

Invece la Milano del volley femminile ha esordito lunedì con uno show trascinato da una Paola Egonu in versione mondiale: 3-0 al Volley Bergamo in 95 minuti. Il Conegliano, campione d’Italia in carica, è avvisato. Nel dettaglio.

Olimpia ko, Virtus Bologna a valanga

II duello tra le due favorite per il tricolore hanno debuttato in maniera opposta. L’Olimpia ha ceduto contro una squadra di metà classifica. Ma, come dice Dan Peterson, non è il caso di farne un dramma. E rimarca:”calma, siamo solo all’inizio di ottobre “. Come dire: la regular season si concluderà il 10maggio dopo 30 partite, c’è tutto il tempo per recuperare.

Piuttosto “brucia” aver perso da una squadra allenata dal mitico Mario Fioretti per 22 anni proprio sulla panchina meneghina, vice allenatore di guru come Peterson e Scariolo. Il Bologna nel posticipo serale del lunedì ha superato agevolmente il Napoli (105-88), guidato da un eccellente Karim Jallow (11 punti e 3 rimbalzi).

Ma altri risultati della prima giornata hanno suscitato i commenti più disparati in testa la doppia sconfitta per le neo promosse Udine e Cantù battute in trasferta rispettivamente da Reggio Emilia (76-71) e da Trento (109-69). Brescia corsara a Treviso (100-102), Cremona affondata a Venezia (82-75) e Sassari in Sardegna dal Varese (102-105).

Volley A1 donne, partenza a razzo

Anche la prima giornata di pallavolo femminile non è stata senza sorprese. Detto della Numia Vero Volley Milano (Egonu 25 punti, Lanier 14) ha sorpreso il Conegliano che sotto di due set in casa del Busto Arsizio ha dovuto ricorrere alla sua esperienza e ferocia agonistica per costruire una rimonta spettacolare. Haak micidiale (31 punti). Match risolto al tie break.

A proposito di bomber: la Antropova con 30 punti ha trascinato Scandicci ad espugnare la Monviso Volley (1-3), la Tolok con 16 ha portato il Novara al blitz di San Giovanni in Marignano (0-3) e la Giovannini con 15 ha guidato Vallefoglia (Pesaro e Urbino) a piegare in 5 set il Perugia. Anche Chieri ha fatto festa (3-1) a Firenze e Cuneo a Macerata (2-3).