Accordo pluriennale a Vasseur, il Team Principal della Rossa. La Ferrari ha votato la fiducia. Maranello ha scelto la via della stabilità. Cambiare ora il timoniere sarebbe stato francamente un azzardo.

Alla vigilia del GP d’Ungheria, dunque Maranello ha optato per la continuità. Dopo anni in cui il team principal veniva triturato come fanno i peggiori club calcistici in crisi, la Scuderia è scesa dal pero e con un comunicato ufficiale ha parlato di accordo pluriennale; una decisione per scavallare il 2026, stagione in cui cambieranno radicalmente i regolamenti tecnici.

Decisive le posizioni dei piloti: Leclerc e Hamilton che sostengono Fred Vasseur a spada tratta. Leclerc ha detto che Fred “ha una visione incredibile” e Lewis Hamilton è sempre stato al suo fianco (“È stato lui che mi ha portato qui”). E poi:”Mi ha creato con la libertà di esprimermi come volevo e questo mi ha permesso di essere la versione migliore di me stesso “.

Le parole di Fred Vasseur

Da Budapest Vasseur ha spiegato perché c’è stata la conferma:” Non c’è magia: è tutto nei dettagli. All’inizio stagione abbiamo dovuto fare delle concessioni e abbiamo perso il ritmo di sviluppo. Ma ora siamo tornati sulla strada giusta. La McLaren era già forte nelle ultime 3-4 gare dell’ultima stagione.

Hanno fatto un altro piccolo step e il distacco in gara ora è intorno ai 2 decimi. Questo significa che non siamo lontani come sembra. Non dobbiamo pensare che loro abbiano qualcosa di segreto. E’ una questione di tanti piccoli passi costanti, non di un grande balzo improvviso “.

Quanto al suo rinnovo è tornato su un vecchio principio: ” Per costruire una squadra servono tempo e pazienza. Ci vogliono 2 o 3 anni per avere le persone giuste, e poi 1 o 2 anni per ottenere dei risultati. Non esistono scorciatoie”.

Progetto tecnico cominciato nel 2022

La fiducia nella leadership di Fred è radicata nel progetto tecnico cominciato nel dicembre del 2022 quando Vasseur fu ingaggiato dalla Sauber. Una scelta della proprietà che ha messo fine a un andazzo indecifrabile; un percorso che ha bruciato fior di dirigenti come Domenicali, Mattiacci, Arrivabene e Binotto tra il 2014 e il 2022.

Ha aggiunto Benedetto Vigna, il Ceo Ferrari, riconoscendo i buoni risultati del primo trimestre. Ha detto:” Oggi vogliamo riconoscere ciò che è stato costruito e impegnarci per ciò che ancora deve essere realizzato. Andiamo avanti con determinazione e concentrazione, uniti nel perseguire il livello di performance a cui la Ferrari deve mirare”.