Filippo Ganna, 29 anni, alfiere della britannica Ines Grenadiers, ha vinto la cronometro individuale della Vuelta; primo al traguardo di Valladolid al termine di una grande prestazione. Grazie ad un finale strepitoso, di rara potenza, è riuscito a superare il sorprendente australiano Jay Vine battuto di un solo secondo. Il gigante di Verbania ha compiuto un capolavoro mettendo in fila fior di specialisti come Kung, Almeida e Armirail. La maglia rossa Vingegaard è arrivato nono a 18” da Top Ganna che dunque ha festeggiato la terza affermazione stagionale. Tuttavia il danese ha perso 10” da Almeida. Dunque la Vuelta si deciderà sabato sulla mitica Bola del Mundo, laddove Vincenzo Nibali ha vinto la Vuelta nel 2010, ormai 15 anni fa.

Cronometro condizionata dai Pro Pal

Tappa n.18 dedicata alla cronometro individuale. Frazione accorciata nel timore di una invasione dei manifestanti pro Palestina. Un taglio clamoroso: anziché i programmati 27,2 km il percorso è stato ridotto a 12,2 chilometri. Crono ridotta a poco più di un prologo. Tutta un’altra storia. Il taglio di 15 km ha indubbiamente favorito i non specialisti della prova contro il tempo. Ergo,i non favoriti hanno abbassato significativamente le proporzioni del loro inevitabile passivo. Ne è uscita la crono che ci si aspettava.

L’impresa di Giulio Pellizzari

La vittoria in solitaria della tappa iconica del Morredero (arrivo controvento a quota 1.750 metri) – la prima dell’Italia di questa Vuelta 2025 – è stata al centro dei commenti anche a Valladolid. Il ragazzo di Camerino (Macerata), 21 anni, alfiere della Red Bull Bora, è molto più di un gregario, seppur di lusso. Giulio ha dimostrato sul campo di meritare i galloni del leader. Il ct Villa gli sta ritagliando un ruolo appropriato per i Mondiali in Ruanda (28 settembre). Pellizzari (sesto al Giro d’Italia 2025) e’ una splendida realtà.

Gara sul filo dei secondi

Il primo corridore a partire (14.35) e’ stato l’olandese Oscar Riesebeek della Alpecin. Il primo italiano ai nastri di partenza è stato Elia Viviani. Filippo Ganna è decollato alle 14.51 e ha chiuso in 13.00,89 con un finale strepitoso. Alle 16.01 è partito l’elvetico Kung, il più temuto da Pippo, cronoman di talento e dal ricco palmares. Alle 16.23 Tiberi. La prova di Pellizzari è cominciata alle 17.09. Almeida è partito alle 17.15.L’ultimo a partire è stato Vingegaard alle 17.17.

L’ordine di arrivo

1. Filippo Ganna, 2. Jay Vine (+1”), 3. Almeida (+8”), 4. Armirail (+10”), 5. Oliveira (+11”), 6. Kung (+12”), 7. O’Brien (+15”), 8. Segaert (+16”), 9. Vingegaard (+18”), 10. Hoole (+19”).

La classifica generale

1. Vingegaard, 2. Almeida (+40”), 3. Pidcock (+2’39”), 4. Hindley (+3’18”), 5. Pellizzari (+4’19”), 6. Riccitello (+5’17”), 7. Gall (+5’20”), 8. Kuss (+7’26”), 9. Traen (+7’42”), 10. Jorgeson (+10’19”).