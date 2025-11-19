L’Italia sarà costretta ancora una volta a passare dai playoff per cercare la qualificazione ai Mondiali. La Nazionale di Gennaro Gattuso ha infatti chiuso il proprio girone al secondo posto, alle spalle della sorprendente Norvegia, mancando l’accesso diretto. Gli Azzurri, inseriti tra le teste di serie in prima fascia insieme a Turchia, Ucraina e Danimarca, disputeranno la semifinale in casa.

L’avversaria sarà sorteggiata tra quattro possibili sfidanti provenienti dalla quarta fascia: Irlanda del Nord, Svezia, Romania o Macedonia del Nord. In caso di vittoria, la finale metterà l’Italia di fronte a una nazionale di seconda fascia — come Polonia, Galles, Repubblica Ceca o Slovacchia — oppure a una di terza fascia, tra Albania, Irlanda, Bosnia-Erzegovina e Kosovo.

Il regolamento dei playoff Mondiali

Ai playoff parteciperanno complessivamente sedici squadre: le dodici seconde classificate dei gironi di qualificazione e quattro selezionate attraverso i risultati della Nations League. Le nazionali saranno distribuite in quattro percorsi separati, ognuno composto da due semifinali e una finale, tutte giocate in gara secca.

Il sorteggio, programmato per domani, giovedì 20 novembre, abbinerà le squadre di prima fascia a quelle di quarta e quelle di seconda a quelle di terza. Le formazioni delle prime due fasce giocheranno la semifinale in casa, mentre la sede della finale sarà stabilita nuovamente tramite sorteggio.

Come seguire il sorteggio in tv e streaming

Il sorteggio dei playoff per i Mondiali 2026 si terrà giovedì 20 novembre alle ore 13 a Zurigo. Gli appassionati potranno seguirlo in diretta televisiva su Sky Sport e Rai Sport. Per chi preferisce la visione online, l’evento sarà trasmesso anche in streaming su SkyGo, RaiPlay, Now e sul canale ufficiale della FIFA.