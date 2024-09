Posizione hot, fan senza parole: ecco lo scatto proibito

I fan restano a bocca aperta davanti allo scatto proibito: la posizione hot non lascia spazio all’immaginazione

Prendere o lasciare, la si ama o la si odia. Non ci sono mezze misure quando si parla di lei, una delle influencer più apprezzate o almeno seguite del momento.

I numeri sono dalla sua parte come dimostrano gli oltre sedici milioni di follower che la seguono su Instagram. È anche quella la casa di Wanda Nara, autentica regina indiscussa dei social, capace di far strabuzzare gli occhi con i suoi scatti proibiti. Lo ha fatto anche questa volta con immagini che lasciano davvero poco spazio all’immaginazione.

Alle prese con la conduzione di Bake Off Vip in Argentina, protagonista dei gossip per la rottura del matrimonio con Mauro Icardi, la bella manager argentina non perde mai occasione di graffiare con i suoi scatti provocanti postati con cadenza regolare sui social. Dopo la vacanze ha dismesso i costumi, ma non ha smesso di ammaliare i suoi fan con immagini da perdere la testa. L’ultimo scatto era dalla doppia faccia, diavoletta o buonissima, questa volta non c’è discussione che tenga: Wanda Nara veste i panni della diavola tentatrice. Lo fa come suo solito con una serie di scatti in cui il suo fisico prorompente si prende la scena e gli applausi convinti dei follower.

Wanda Nara e lo scatto proibito: la trasparenza svela tutto

Sono in pochi a non apprezzare la sensualità di Wanda Nara e i numeri che ha sui social sono lì a testimoniarlo. Numeri da capogiro, così come i suoi scatti e l’ultima carrellata fotografica sono la prova più schiacciante.

Duecentomila cuoricini battono per lei, oltre mille i fan che hanno rotto gli indugi e deciso di dedicarle una parola nei commenti. Sono parole ‘d’amore’, complimenti a raffica per la bella Nara che ancora una volta dimostra di sapere come conquistare i propri follower. Qualche messaggio di critica arriva dai tifosi turchi, sempre pronti a schierarsi con il proprio idolo Wanda Nara, a anche in questo caso si fa fatica a resistere.

Il fascino della showgirl sudamericana sta riuscendo a conquistare anche il cuore dei più sfegatati tifosi del Galatasaray. Anche loro costretti ad alzare bandiera bianca davanti alla sua prorompente carica erotica. Un fascino da restare senza parole o, meglio, da farsi scappare qualche commento ‘proibito’. Ci sono anche quelli, immancabili, tra gli oltre mille che hanno invaso il profilo Instagram di Wanda Nara dopo l’ultimo imperdibile scatto.