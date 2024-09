Wanda Nara si trasforma: ecco la foto che vale ‘doppio’

Wanda Nara sempre protagonista sui social, l’ultima foto vale doppio: la trasformazione della showgirl

È sempre protagonista sui social Wanda Nara. La showgirl argentina allieta i fan con i suoi scatti, quasi sempre provocanti e sensuali.

Protagonista del gossip per via della separazione con Mauro Icardi, anche di recente Wanda Nara ha postato delle immagini con posizioni hot che hanno mandato in tilt i suoi follower. L’ultima pubblicazione però racconta di una presentatrice trasformata, il doppio volto fa centro senza alcun dubbio ed è subito pioggia di mi piace e commenti.

La manager ha smentito nei giorni scorsi un possibile riavvicinamento con il bomber del Galatasaray, dopo che le indiscrezioni erano divampate a causa di una colazione insieme. Icardi ha approfittato, infatti, della pausa del campionato turco per un viaggio in Argentina ed è qui che i due sono tornati a farsi vedere per la prima volta insieme dopo la separazione. È stato così facile parlare di un possibile riavvicinamento, ipotesi però seccamente smentita dalla stessa Nara che ha escluso la possibilità di una riconciliazione con il calciatore, almeno per il momento.

Questo però non ha frenato i gossip, resi ancora più incandescenti dall’ultimo post dell’argentina sui social. Foto meno provocanti e sensuali rispetto agli standard a cui ha abituato, ma accompagnate da una frase che rende tutto più bollente.

Wanda Nara diavoletta e buonissima: la nuova foto

Wanda Nara non si smentisce e anche con foto in qualche modo caste riesce ad infiammare Instagram. Lo fa con una frase che manda in tilt gli oltre sedici milioni di follower. “Diablisima y buenísima” (Diavoletta e buonissima) scrive l’argentina su Instagram e tanto basta a racimolare commenti e mi piace a raffica.

La presentatrice è attualmente impegnata con Bake Off Vip, ma non manca mai occasione di aggiornare i propri fan con immagini da capogiro. Lo ha fatto, come detto, anche nei giorni scorsi ed immancabile è arriva la pioggia di commenti. Quasi mille quelli che hanno voluto in qualche modo rispondere agli ultimi scatti della bella argentina e tra questi centinaia di fan turchi, sempre particolarmente attivi sui social quando si tratta della propria squadra del cuore.

Così da quando ha annunciato la separazione da Icardi, Wanda Nara si è fatta dei ‘nemici’ in più sui social, con i tifosi del Galatasaray che le chiedono di tornare con l’argentino o si schierano contro di lei. Poco importa per la showgirl che intanto continua a far sognare i follower con i suoi scatti. Versione diavoletta o buonissima non importa.