Primi weekend sportivo di un 2026 che offrirà due eventi globali: le Olimpiadi invernali di Milano Cortina (6-22 febbraio) e il Mondiale di calcio diviso tra Stati Uniti, Canada e Messico (12 giugno-19 luglio).

Nella attesa viviamo gli appuntamenti di casa (e dintorni). Partendo dal calcio che sta variando il regolamento: il 20 gennaio l’Ifab si pronuncerà sulla svolta.

Serie A, big match Atalanta-Roma

Giornata n.18 di un campionato che vede cinque squadre in lotta per lo scudetto: Inter (36), Milan (35), Napoli (34), Roma (33), Juventus (32). A Bergamo sabato 3 gennaio (20.45) il big match che potrebbe sparigliare le carte.

Oltretutto c’è il ritorno di Gasperini nella città in cui ha vissuto 9 stagioni memorabili. Questo turno è spalmato in tre giornate. Apre venerdì sera Cagliari-Milan, prosegue sabato con cinque partite tra cui Juventus-Lecce alle 18, e chiude domenica con quattro incontri di forte richiamo: si comincia all’Olimpico alle 12.30 (Lazio-Napoli) e si termina a San Siro alle 20.45 (Inter-Bologna).

Basket rovente a Bologna

Domenica sera la capolista Virtus (22 punti come Brescia) affronta il penalizzato Trapani a cui in settimana il Tribunale Federale ha tolto altri 3 punti. E così il conto delle penalizzazioni è salito a -8 ( inadempienze col fisco e non solo). Squalificato per due anni il presidente Valerio Antonini. Turno spalmato in tre giornate da sabato ( Varese-Napoli) a lunedì sera ( Venezia- Treviso). Milano, Venezia e Tortona incalzano le due capolista (18 punti). Seguono con 12 Trapani, Trieste e Napoli.

Al via il rally Dakar in Arabia Saudita

Dal 3 al 17 gennaio si disputa il rally più prestigioso al mondo. Prologo di 98 km il 3 gennaio a Yanbu, città sul Mar Rosso; e poi un percorso inedito in 13 tappe tra pianure desertiche e dune. Tracciato interamente in Arabia Saudita di quasi 8.000 km. di gara di cui 5.000 dedicati a prove speciali.

Al via oltre 800 concorrenti di 69 diverse nazionalità su 481 veicoli. Il parco partenti comprende 118 moto, 73 auto, 46 camion, 43 SSV e 38 Challenger oltre ai veicoli storici della categoria Classic. Una delle sfide da seguire con più curiosità è quella italiana del “Ladyes Dakar Team” formato da Monica Buonamano, Rachele Somaschini e Serena Rodella.

Volley maschile e femminile in copertina

Pallavolo sempre più seducente. Palasport gremiti per vedere le stelle del volley iridate. La serie A1 femminile propone incontri delicati. Il Vero Volley Milano a Macerata, Scandicci domenica con il Marignano, la capolista Conegliano contro Novara ( domenica ore 18). Di livello i match maschili : la Sir Perugia contro il Power Volley Milano e Padova che riceve la visita del Modena.