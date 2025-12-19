Il Fifa Puskás Award, il premio assegnato al calciatore che ha realizzato il gol più bello dell’anno, è stato vinto dall’argentino Santiago Montiel, autore di un’incredibile rovesciata da fuori area contro l’Independiente Rivadavia durante una partita della Liga Profesional de Fútbol argentina nel maggio 2025. Sorprendendo tutti, Montiel si è coordinato poco distante dal limite dell’aera di rigore, realizzando una chilena di sinistro potente e altrettanto precisa: “Non ci ho pensato, ho solo calciato”, ha dichiarato poi il calciatore argentino.

Puskás Award 2025, il gol di Santiago Montiel

Con questo premio, istituito dalla FIFA nel 2009, Montiel, 25 anni, diventa così il secondo argentino consecutivo a vincere il riconoscimento dopo Alejandro Garnacho nel 2024, e il terzo argentino nella storia del premio dopo la celebre rabona di Erik Lamela nel 2011. Quest’anno, in gara per il miglior gol del 2025, tra i candidati c’era anche il calciatore del Cagliari Alessandro Deiola, che contro il Venezia lo scorso anno ha segnato un gran gol a giro dopo un’azione collettiva straordinaria.