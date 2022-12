Qatar, boom di ascolti in tv, il Mondiale di calcio come Sanremo: mercoledì Francia-Marocco promette il record

Qatar, boom di ascolti. Il calcio come Sanremo. Nonostante l’assenza degli azzurri il Mondiale dei diritti negati registra cifre di telespettatori che assomigliano a quelle del festival.

Qualche esempio: venerdì 9 Croazia-Brasile nel tardo pomeriggio ha totalizzato oltre 9 milioni di spettatori e quasi 45% di share; Olanda -Argentina ha sfiorato il 48%.

In Brasile, per dirne una, la sola gara inaugurale (Qatar-Ecuador) ha registrato su Globo TV un rotondo 50%. Sabato sera 10 il match Francia-Inghilterra, in onda dalle 20 alle 22, ha totalizzato 9.596.000 spettatori (45%) risultando il programma di gran lunga più seguito della intera giornata. Boom di ascolti anche per Marocco-Portogallo giocata al pomeriggio. Benché ad un’ora insolita la gara è stata seguita da 6.565.000 spettatori con il 45,2% di share.

MAROCCO, BELLA STORIA

La prima squadra africana in semifinale, il suo gioco moderno, ha certamente contribuito ad alimentare la curiosità e le aspettative. Ma da qui al boom che ne è uscito c’è uno spazio che è arduo spiegare col solo interesse sportivo. A giudicare dalla baraonda che ne è scaturita in molte piazze italiane ed europee c’è dell’altro.

C’è la cultura, la fede, la sorpresa, il tifo in purezza, il giusto orgoglio africano. Ed altro ancora. Un mix emotivamente sconquassante, anche devastante come si è visto a Parigi (20mila marocchini in delirio, 42 arresti). Come si è visto a Milano invasa da 5 mila tifosi nordafricani scatenati in concerti di clacson, bandiere, fuochi d’artificio, caroselli d’auto, canti, danze. C’è scappato anche un accoltellato. L’onda rossa ha travolto tutta Europa, da Londra a Berlino, da Bruxelles ad Amsterdam e allo stesso Portogallo. E Rabat, la capitale del Marocco? Una sfrenatezza mai vista, un carnevale (quasi) orgiastico.

E MERCOLEDÌ SERA IN QATAR SEMIFINALE CON LA FRANCIA

Prevedibile un altro boom di ascolti. I sorprendenti talenti del Marocco contro i campioni del mondo della Francia . Cultura ,storia e politica di intrecciano in un vortice prossimo alle turbolenze. In Qatar stanno già preparandosi all’evento sportivo che vale la finale.