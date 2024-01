Quali sono i club di calcio che guadagnano di più? La Juventus si conferma il primo club del calcio italiano per fatturato, rimanendo all’undicesimo posto mondiale ma con un aumento dei propri ricavi dell’8% a 432 milioni. Lo attesta la 27esima edizione della Football money league sulla stagione 2022/23, il report redatto dallo Sports business group di Deloitte che da tempo stila la classifica dei 20 club calcistici che generano i maggiori ricavi a livello globale.

Balzo in avanti del Milan, che passa dalla 16esima posizione complessiva alla 13esima, toccando quota 385 milioni di ricavi (+50% rispetto alla stagione 2021/22), anche grazie ai forti introiti della Champions League. L’Inter è stabile al 14esimo posto, con un aumento di quasi 50 milioni di fatturato a quota 379 milioni (+23% rispetto alla stagione precedente), con il Napoli che è una delle tre ”new entry” nella Top 20 di questa edizione con ricavi totali per oltre 267 milioni, in crescita del 71%.

A livello mondiale il Real Madrid torna primo con ricavi record di 831 milioni e un aumento di 118 milioni rispetto all’anno precedente. Complessivamente i club della ”Money league” di Deloitte hanno registrato un fatturato record di 10,5 miliardi, con un incremento del 14% rispetto ai 9,2 miliardi della stagione 2021/22.

La top 20: