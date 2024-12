Quando comincia il mondiale MotoGP 2025?

Il mondiale MotoGP 2025 è pronto a entusiasmare milioni di appassionati in tutto il mondo. La nuova stagione prenderà il via il weekend dell’1 e 2 marzo in Thailandia, nel Chang International Circuit e si concluderà in quello del 14 e 16 novembre a Valencia per un totale di 22 Gran Premi in 18 paesi e cinque continenti.

Le tappe più attese dai tifosi italiani? Quella del Mugello, ovviamente, il 20-22 giugno e quella di Misano, il 12-14 settembre. Le novità sono tante, a partire dal ritorno del GP di Argentina dal 14 al 16 marzo sulla pista di Termas de Rio Hondo. Se vuoi conoscere in tempo reale tutte le novità sul mondo della MotoGP, collegati a questo indirizzo https://www.motosprint.it/ e resta aggiornato!

Le prime gare del calendario MotoGP 2025

Il Mondiale MotoGP 2025 è ai blocchi di partenza, pronto a portare in pista emozioni e sfide epiche. La stagione prenderà ufficialmente il via dal 28 febbraio al 2 marzo con il Gran Premio di Thailandia, che si terrà sul Chang International Circuit a Buriram. Questo tracciato, con i suoi rettilinei lunghi e curve tecniche, offre un avvio entusiasmante e mette subito alla prova i piloti.

La stagione proseguirà con altre due gare iconiche, delineando un inizio davvero serrato:

2ª tappa: GP di Argentina (Termas de Río Hondo)

Dal 14 al 16 marzo, il Mondiale farà tappa in Sud America. Il ritorno di questa gara nel calendario, dopo un anno di assenza, è un segnale positivo per i tifosi locali e per gli appassionati di gare su piste tecniche e spettacolari.

3ª tappa: GP delle Americhe (Circuit of the Americas)

In programma dal 28 al 30 marzo, ad Austin. Questo circuito, famoso per il suo layout unico e la caratteristica collina iniziale, rappresenta una sfida sia per i piloti sia per le moto.

Cambiamenti e novità del 2025

Il calendario 2025 include 22 tappe distribuite su 18 paesi e cinque continenti e conferma la portata globale del campionato. Tra le tante novità principali troviamo l’introduzione del GP d’Ungheria, per la prima volta nel Motomondiale al Balaton Park Circuit che ospiterà la gara dal 22 al 24 agosto. Questo tracciato, situato vicino al famoso Lago Balaton, è noto agli appassionati di Superbike e di Ultramaratone ma rappresenta una nuova sfida per i protagonisti della MotoGP e una nuova arena tutta da godere per il pubblico.

Il GP del 2025 vede il grande ritorno di Argentina e del GP di Repubblica Ceca che si correrà dal 18 al 20 luglio sullo storico tracciato di Brno, assente dal calendario MotoGP da qualche anno.

Sono confermate e super attese le tappe italiane: anche nel 2025, i tifosi italiani potranno godersi due appuntamenti imperdibili: il GP del Mugello, in programma dal 20 al 22 giugno, e il GP di San Marino e della Riviera di Rimini, che si terrà a Misano dal 12 al 14 settembre.

Una stagione piena di aspettative

L’inizio del Mondiale 2025 sarà cruciale per i team e i piloti, poiché le prime gare permetteranno di capire i valori in campo. I riflettori sono puntati su Ducati, che parte come favorita grazie al suo dominio nelle ultime stagioni, ma Honda, Yamaha e Aprilia non resteranno di certo a guardare. La griglia di partenza, arricchita da giovani talenti e veterani affermati, promette battaglie emozionanti.

Calendario completo del Mondiale MotoGP 2025

Il Mondiale MotoGP 2025 si preannuncia come una stagione storica, ricca di sfide, novità e tappe iconiche. Dai rettilinei thailandesi alle curve tecniche di Brno e le emozioni finali di Valencia, ogni gara sarà un evento da non perdere. Tra le 22 tappe del campionato, alcune date da segnare assolutamente sono: