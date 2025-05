Il Tottenham ha vinto per la terza volta nella sua storia l’Europa League (ex Coppa Uefa), battendo 1-0 al San Mamés di Bilbao il Manchester United in finale. C’è una statistica che però non sorride alle italiane e in particolare all’Inter. Nelle altre due occasioni in cui gli Spurs hanno giocato e vinto una finale di Coppa Uefa, una squadra italiana ha perso in contemporanea la finale di Champions.

Nel 1972 il Tottenham vinse la sua prima coppa Uefa, battendo in finale i connazionali del Wolverhampton nella doppia sfida (2-1 e 1-1). In quella stagione, e proprio il 31 maggio come avverrà quest’anno, l’Inter sfidava l’Ajax a Rotterdam nella finale di Coppa dei Campioni. Il risultato? 2-0 per il Lancieri che alzavano così al cielo la loro seconda coppa dalle grandi orecchie. Dodici anni dopo gli Spurs riuscirono a bissare il successo battendo l’Anderlecht ai rigori dopo che la doppia sfida si era conclusa entrambe le volte 1-1. Pochi giorni dopo, esattamente il 30 maggio del 1984, la Roma affrontava il Liverpool nella finale di Coppa dei Campioni. Risultato? 5-3 dopo i rigori per i Reds.

Quest’anno l’Inter sfiderà, il 31 maggio all’Allianz Arena di Monaco di Baviera, il Paris Saint-Germain. Vedremo se Lautaro e compagni riusciranno a invertire questa “maledizione”.