Raccattapalle addio in Serie A, la novità contro le perdite di tempo

A partire da quest’anno ci sarà un’importante novità nella Serie A che renderà tristi i nostalgici del calcio: i raccattapalle continueranno a essere presenti a bordocampo ma si occuperanno soltanto della raccolta dei palloni che non verranno più rilanciati in campo. Dalla prossima stagione, infatti, saranno i giocatori stessi a recuperare la palla da alcuni contenitori a forma di cono posizionati in vari punti intorno al campo. Addio quindi a chi sceglieva di fare il raccattapalle per magari riuscire ad entrare in contatto con qualche sui idolo in campo.

Addio al raccattapalle a bordo campo: ciò permetterà di velocizzare il gioco

Il motivo di questa scelta è legato alla volontà di ridurre al minimo le pause inutili e lo spreco di tempo evitando, come accaduto, che i raccattapalle di casa potessero influire sul risultato magari ritardando la restituzione di una palla. “Così eviteremo le perdite di tempo strategiche“, ha infatti spiegato il designatore degli arbitri Gianluca Rocchi.

Non è la prima volta, il precedente nella finale di Coppa Italia

La Lega Calcio sceglie quindi di adottare la stessa strategia della Premier League con i coni che verranno posizionati al lato delle panchine (sei in tutto). Altri cinque verranno invece messi ad una distanza minima di 2,5 metri dalle linee di bordocampo. E non si tratta di una prima volta in Italia: la stessa modalità è stata infatti adottata con successo nell’ultima finale di Coppa Italia tra Juventus e Atalanta.