Claudio Ranieri, allenatore della Roma ancora per una sola partita prima di diventare Senior Advisor, ha concesso un’intervista a La Repubblica nella quale ha parlato, con il suo consueto stile ironico e misurato, del presente e del futuro del club capitolino. Inevitabile la domanda sul nuovo tecnico, suo successore sulla panchina giallorossa. Ranieri ha raccontato con un sorriso di come persino suo fratello e Antonello Venditti abbiano cercato di strappargli il nome: “Mio fratello mi chiama e mi fa: “Ma almeno a me lo dici? Me lo chiedono tutti!”. E io: “Per questo non te lo dico, così non si sparge la voce”. Pure a Venditti ho detto: “Il 1 luglio lo saprai”. Mi fa: “Ma se arriva a luglio non conosce i giocatori”. “Glieli spiego io”, gli ho detto”.

Quando gli viene chiesto se l’accordo per il nuovo allenatore esista già, Ranieri conferma: “Certo. C’è già. Ma deciderà il presidente quando dirlo”. E alla provocazione su Gasperini, risponde con una battuta secca: “Nessuno sarà l’allenatore della Roma”.

Totti, Champions e consigli

Sul suo futuro da consigliere, Ranieri è categorico: non sarà un’ombra ingombrante: “Farò solo il consigliere. Starò fuori dai riflettori”. A proposito di Francesco Totti, osserva con affetto e rammarico: “Non ha trovato la sua strada. Ha cercato di fare l’allenatore, è andato al corso di Coverciano, dopo quattro giorni se n’è andato. Uomo immagine? Ma a lui piacerebbe farlo?”.

Infine, parlando delle ambizioni della proprietà Friedkin, Ranieri è chiaro: “Vogliono portare la Roma stabilmente in Champions. Poi, se sei lì puoi vincere o perdere, ma loro hanno questo sogno”. Ammette anche qualche passo falso della dirigenza: “Sicuramente hanno sbagliato interpreti. Mi auguro di essere io la persona che li possa aiutare”.