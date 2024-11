Il tempo passa e la fumata bianca per il nuovo allenatore della Roma ancora non arriva. I colloqui continuano da Londra, direzione verso la quale è volato ieri sera Claudio Ranieri, per incontrare i Friedkin nel loro quartier generale. Secondo quanto scrive Sky, l’incontro tra il tecnico e i proprietari della società sarebbe in corso al momento.

“Sir Claudio” è quindi il candidato in pole position per la panchina giallorossa, dopo che dalla Turchia erano arrivate smentite alla possibilità che Vincenzo Montella potesse lasciare la panchina della nazionale, con la quale, tra l’altro, è impegnato in questi giorni in Nations League. Nel frattempo, squadra e tifosi continuano a brancolare nel buio. Dopo l’esonero di Ivan Juric, nessuno sa ancora con certezza quale sarà il destino della Roma.

Ranieri piace alla piazza: “Sei il nostro Mattarella”

Ranieri è un personaggio che sicuramente piace alla piazza. “Sei il nostro Mattarella” è uno dei commenti più frequenti. Alcuni tifosi ricordano i momenti migliori di Ranieri sulla panchina della Roma e anche i successi ottenuti sulle tante panchine su cui si è seduto l’allenatore romano. “Prendici per mano, ci sei sempre nel momento del bisogno e noi ti sosterremo”, è un altro commento ricorrente. Tuttavia non mancano perplessità, soprattutto per come la società sta gestendo questa situazione. C’è anche chi teme che la dirigenza sia arrivata a Ranieri dopo aver fallito un altro importante casting.

I calciatori, intanto, si sono visti posticipare la ripresa degli allenamenti a giovedì. Pellegrini e compagni godranno quindi di un altro giorno di riposo in attesa di scoprire chi sarà il loro allenatore. Giovedì o ci sarà un nuovo tecnico, o un altro rinvio, oppure a dirigere l’allenamento sarà una parte dello staff di Juric non ancora esonerato. In alternativa, l’allenamento toccherà a Falsini, il tecnico della Primavera.

Il profilo del nuovo tecnico della Roma

Il tempo stringe e i Friedkin devono accelerare per il nuovo mister. L’indirizzo che avevano preso nelle ultime ore era stato quello di puntare su un profilo italiano, e le quotazioni di Vincenzo Montella, prima del “sorpasso di Ranieri”, erano in risalita. Montella, che la Roma ha già allenato nel febbraio 2011 subentrando proprio a Ranieri, aveva trovato consenso anche per una breve parentesi, magari di sei mesi. Tuttavia, ci sono diversi nodi da sciogliere. Montella sarebbe disposto a tornare, ma dovrebbe pagare una penale per liberarsi, pari a circa sei mesi di ingaggio (circa un milione di euro). Una clausola che potrebbe essere saldata, a condizione però di avere un contratto non inferiore ai 2,5 milioni a stagione (oggi con la Turchia ne percepisce 2,2) e, soprattutto, non da traghettatore. La federazione turca ha però seccamente smentito la possibilità che lasci, soprattutto considerando che la nazionale è impegnata nella sosta contro Galles e Montenegro.

Le alternative, quelle già raccontate nei giorni scorsi, spaziano da Roberto Mancini a Rudi Garcia, passando per Massimiliano Allegri, Erik ten Hag, Graham Potter e Frank Lampard.