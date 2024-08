Real Madrid e Atalanta, sfida da brividi per la Super Coppa: formazioni e dove vedere la partita

Notte da brividi allo stadio nazionale di Varsavia. In campo Real Madrid e Atalanta, cioè le squadre che hanno vinto, rispettivamente, la Champions e la Uefa Europa League. In palio la Super Coppa – edizione n.49 – un classico che segna anche l’inizio della stagione calcistica europea. Un match di grande prestigio, un trofeo carico di storia. La Super Coppa è sta vinta da 25 squadre di 12 Paesi diversi. Barcellona, Milan e Real Madrid vantano il record di vittorie: 5 a testa.

Ancelotti-Gasperini, la sfida senza tempo

I due tecnici si sono affrontati sia da giocatori che da allenatori. Stasera è un derby di panca tra due scuole di pensiero che però hanno in comune una caratteristica importante: sanno esaltare le loro squadre. Entrambi affrontano questa partita con la voglia, apertamente dichiarata, di volerla vincere. E ci credono.

Da Bergamo sono partiti 6 mila tifosi fiduciosi nella “missione impossibile sulla carta”. Ma il calcio è uno sport che offre sorprese come possono testimoniare le vittorie del Parma (1993), della Lazio (1999), del Siviglia (2006). Negli ultimi 10 anni hanno dominato le squadre spagnole e inglesi. Una sola volta il Bayern Monaco (2020).

Occhi puntati su Mbappé

Tra i tanti motivi di interesse della partita spicca la prima volta di Kylian Mbappé, il fenomeno francese passato in estate ai Galattici. Ancelotti, consapevole del debutto del bomber francese, smorza i toni: ”Certo, Mbappé è un grande giocatore, un talento. È motivato e contento di essere qua. Sarà il re di Madrid come è stato il principe di Parigi? Calma. Nel nostro spogliatoio non ci sono principi né re. La chiave di questa stagione sarà l’equilibrio difensivo. La qualità davanti si dovrà sacrificare per il recupero della palla”.

Gasperini si augura di rivedere la ferocia di Dublino. Il tecnico dell’Atalanta punta molto sulle sue armi cioè: la fascia e il centro per penetrare una difesa spagnola pressoché perfetta. L’Atalanta sarà priva di Scamacca, Scalvini, Toloi e Zaniolo; e Koop resta a casa. Si punta tutto sull’eroe di Dublino (tripletta, 22 maggio), cioè la punta Lookman, inglese naturalizzato nigeriano.

Le formazioni

REAL MADRID – Courtois, Carvajal, Militao, Rudiger, Mendy; Valverde, Tchouameli, Bellingham; Rodrygo, Mbappé, Vinicius.

ATALANTA – Musso, Djmsiti, Hien, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Pasalic; De Ketelaere, Lookman. Arbitrerà lo svizzero Scharer.

Dove in tv

La sfida che assegnerà la Super Coppa Europea a una tra Real Madrid e Atalanta sarà trasmessa stasera, mercoledì 14 agosto, su Sky Sport 1 (201), Sky sport calcio (202), Sky Sport (251) e in streaming su SkyGo e Now.