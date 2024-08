Rispunta Luna Rossa, al via la Louis Vuitton Cup: gli azzurri contro New Zeland per una rivincita

Rispunta Luna Rossa, la Nazionale della vela. Al via la Louis Vuitton Cup nelle acque di Barcellona. Ora si fa sul serio. Archiviate le regate preliminari di Coppa America il 25 agosto – Luna Rossa è uscita sconfitta per mano di New Zeland, ma ha battuto tutte le altre quattro – i cinque Challenger si giocheranno la Coppa che determinerà lo sfidante al Defender della Vecchia Brocca.

Luna Rossa inizia il Round Robin proprio contro i kiwi. Contro di loro, per la prima volta in gara già nella Louis Vuitton, una Luna Rossa in cerca di rivincita. Insieme ai velisti italiani scenderanno in acqua a Barcellona anche 4 imbarcazioni di indubbio prestigio: gli americani di American Magic, gli inglesi della Ineos Britannia, gli svizzeri di Alinghi Red Bull e i francesi dell’Orient Express. Gare che si concluderanno domenica 8 settembre. Poi dal 12 al 27 ottobre l’American’s Cup: New Zeland in gara con la vincente della Louis Vuitton Cup. Vince la Coppa America chi arriva prima a 7.

Prada insegue il titolo

L’Italia ci riprova. Parte in pole tra gli sfidanti. Insegue il titolo per il duello con New Zeland nella Coppa mai vinta. Il timoniere Jimmy Spithill di Luna Rossa e il team director Max Sirena concordano: ”Tutto è possibile. Nelle regate preliminari, in 6 uscite abbiamo fatto degli esperimenti. In 4 giorni i timonieri non sono mai cambiati, i trimmer nemmeno. I cambi sono avvenuti solo con il ruolo di cyclor e solo nelle giornate di doppia sfida ( la prima e l’ultima ), ma i 4 preferiti sono stati Voltolini, Liuzzi, Gabbia e Kirwan con qualche apparizione dei vari Camboni, Brezzi e Simion”.

Restano 2 i velisti del power team non ancora utilizzati da Luna Rossa: Romano Battisti e Bruno Rosetti. La finale della Luis Vuitton Cup si terrà dal 26 settembre al 7 ottobre al meglio delle 13 regate.