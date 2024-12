A22 Sports Management, l’agenzia che aveva presentato al mondo la sua proposta di Superlega, ha deciso di cambiare strategia. Di recente, infatti, la UEFA e la FIFA si sono viste recapitare una nuova proposta, un progetto che va oltre l’idea originale e che presenta un nuovo nome e soprattutto un format che appare completamente diverso.

Dalla sentenza alla nuova proposta

Nel 2023 una sentenza del Tribunale Europeo ha riconosciuto che i vertici del calcio europeo operano in un regime di monopolio con il conseguente abuso della propria posizione dominante. La stessa sentenza, però, ha indicato anche la UEFA come punto di riferimento per l’approvazione di nuove competizioni.

Tramite un video realizzato da Bernd Reichart, Ceo di A22, viene annunciata una nuova proposta di Superlega: “La storica sentenza del Tribunale di Giustizia ha cambiato per sempre le sorti del calcio europeo. In A22 abbiamo approfittato del momento di cambio e la sentenza del tribunale ci ha permesso di collaborare apertamente con club, leghe, giocatori e tifosi. Il risultato è il perfezionamento della nostra proposta. Oggi abbiamo mandato una lettera alla UEFA e alla FIFA, iniziando il procedimento ufficiale di riconoscimento di una nuova competizione europea, la Unify League“.

Unify League, cosa cambia

Nel dettaglio, cosa cambia rispetto al precedente modello di Superlega? La Unify League sarà un torneo composto da 4 livelli: Gold, Star, Blue e Union. Sarà aperto a 96 club di 55 Paesi, che si qualificheranno annualmente tramite i risultati ottenuti nei campionati di appartenenza. Il cambiamento più sostanzioso, dunque, riguarda il concetto di meritocrazia sportiva. La Unify League, infatti, cancella uno dei punti chiave della prima proposta di Superlega, ovvero quella dei posti fissi riservati a determinati club.

“Le competizioni attuali offrono troppe partite che non sono attraenti per lo spettatore”, afferma Reichart. La Unify League, per ovviare a questo problema, dividerà la massima competizione in due livelli, Star e Gold. Questo, stando all’idea di Reichart, dovrebbe garantire la massima competitività possibile, partite emozionanti e risultati più imprevedibili.

Dove verrà trasmesso il torneo? Secondo le parole di Bernd Reichart, la competizione sarà visibile su Unify, una piattaforma streaming dedicata. Unify potrà offrire la possibilità di vedere le partite in modo del tutto gratuito con le pubblicità. Verrà anche messo a disposizione un abbonamento premium con prezzi accessibili. L’idea è quella di consegnare al tifoso una piattaforma unica, eliminando quel fastidioso problema degli abbonamenti multipli per guardare il calcio. Ora non resta che aspettare la risposta di UEFA e FIFA.