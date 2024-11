Domani la Roma affronterà il Bologna in campionato, e l’allenatore Ivan Juric si troverà ancora una volta in panchina, nonostante sia a forte rischio di esonero. La situazione di Juric è sempre più delicata: le sue prestazioni recenti non hanno convinto la dirigenza, che sembra aver preso in considerazione un possibile cambio di rotta alla guida della squadra. Infatti, secondo alcune indiscrezioni, ieri si sarebbe svolto un colloquio tra i vertici della Roma e Roberto Mancini, ex commissario tecnico della Nazionale italiana e più recentemente della Nazionale saudita, che potrebbe prendere il posto di Juric. Altre fonti, vicine alla società giallorossa, danno invece martedì come il giorno dell’annuncio ufficiale di Mancini come nuovo allenatore della Roma.

Mancini-Roma, contatto

Tra gli esperti di mercato, il giornalista Alfredo Pedullà ha rivelato ulteriori dettagli su questa possibile trattativa attraverso il suo sito ufficiale. Secondo Pedullà, Mancini avrebbe perso interesse nella sua avventura con la nazionale saudita già da tempo, anche se pubblicamente non ha mai ammesso tale insoddisfazione. Il giornalista ha spiegato come Mancini fosse già sul punto di risolvere il proprio contratto ancor prima che si manifestassero dissapori ufficiali, lasciando intendere che il tecnico potrebbe essere pronto a tornare ad allenare un club, magari proprio la Roma.

Pedullà ha poi fatto un riferimento alla “macchia” che, a suo parere, l’ex CT si porta dietro in Italia per aver lasciato improvvisamente la panchina della Nazionale. Questo gesto avrebbe messo in difficoltà la FIGC, costretta a gestire il vuoto lasciato da Mancini, e avrebbe sollevato alcuni dubbi sulla coerenza del tecnico. Anche riguardo la sua esperienza in Arabia Saudita, Pedullà ha sollevato perplessità: un percorso definito positivo forse solo da un punto di vista economico, senza reali successi calcistici. Durante l’incontro con i Friedkin, Mancini avrebbe avanzato richieste specifiche in merito a contratto e progetti di rafforzamento della squadra, puntando a un programma competitivo.

La situazione

La situazione resta in bilico e, sebbene Mancini possa negare l’interesse per la Rom, la sua smentita potrebbe non essere definitiva, dato che anche in passato aveva smentito un’uscita dalla Nazionale italiana, salvo poi dimettersi. Adesso la palla passa alla dirigenza della Roma, che dovrà decidere il futuro della panchina giallorossa. Juric è consapevole di giocarsi una partita cruciale contro il Bologna, una sfida che potrebbe essere decisiva per il suo futuro con la Roma. Tuttavia, secondo Pedullà, anche un buon risultato potrebbe non bastare a salvarlo da un possibile cambio di guida tecnica.