Sinner da paura, ha demolito Rublev in tre set ed è volato ai quarti di finale del Roland Garros. Netto il punteggio: 6-1, 6-3, 6-4. Pratica sbrigata lunedì sera in due ore. Il miglior modo per festeggiare le 52 settimane al primo posto nel ranking ATP. Un anno sempre in vetta. Davanti a lui ci sono Federer (237 settimane di fila), Connors (160), Hewitt (75) e Djokovic (53). Siccome anche al termine del torneo parigino gli equilibri al vertice della graduatoria mondiale non cambieranno, Jannik raggiungerà il serbo in questa classifica.

Monologo azzurro

Praticamente il match è durato 1 game, i primi 31 minuti. Rublev più esperto di Lehecka (superato nel turno precedente) ha resistito un po’ di più. Sinner nel secondo game ha strappato subito il servizio al rivale ed ha portato a termine il set senza particolari difficoltà. Più vivace il terzo set quando il moscovita ha trovato colpi bellissimi e con il sostegno del pubblico ha impegnato l’altoatesino oltre il prevedibile. Sinner a fine match ha spiegato la partita con la consueta serenità.

Le parole di Sinner

A fine match gli è stato chiesto come ha deciso di portare delle novità proprio a Parigi. Sinner sorridente ha detto: ”L’abbiamo cambiata prima di questo torneo, mi sentivo fuori ritmo e quindi questa novità mi ha dato più ritmo e più profondità alla palla, sopratutto sulle prime di servizio. Sulle risposte alla seconda di servizio cerco di stare più vicino alla riga di fondo”. Poi ha aggiunto a precisa domanda della intervistatrice: ”Sembro calmo ma in realtà ho imparato a non mostrare le difficoltà ai rivali. Sembro calmo e composto ma, dentro di me c’è sempre una tempesta di sensazioni: solo che adesso, rispetto ai primi anni di carriera, non la manifesto all’esterno. Il tennis è uno sport mentale, se fai vedere all’avversario che sei in difficolta, gli dai un vantaggio”.

Bublik, il prossimo avversario

Sinner ai quarti affronterà il kazako-russo Bublik che ha battuto in quattro set Draper. Una impresa che gli ha permesso il sogno di sfidare Sinner. Bublik ha messo da parte le sue proverbiali bizze mostrando solo gli aspetti migliori del suo tennis imprevedibile. Il ragazzo di San Pietroburgo ha fatto vedere un repertorio di palle corte, tagli, variazioni che hanno mandato ai matti il n.5 del mondo. Soddisfatto il ct Filippo Volandri che ha guidato gli azzurri alle 2 vittorie di Coppa Davis (2023-2024): ”Sinner e Alcaraz hanno scavato una bella differenza rispetto agli altri. Sono due fenomeni che possono riscrivere la storia del tennis ma anche Lorenzo Musetti ha sfoderato il talento ed ha oggi maggiore consapevolezza e autostima. È un momento magico per il tennis italiano. Non ci basta avere giocatori in top 10. Occhio a Cinà, Vasami e Basile”.