Roma apre il suo tesoro ai 17 mila corridori (e non solo) della mezza Maratona. Una corsa nella Grande Bellezza voluta da partner istituzionali: Coni, Fidal,Regione Lazio, Policlinico Gemelli. Title sponsor la compagnia aerea ungherese Wuizz Air (390 rotte in 44 Paesi); Technical partner la multinazionale tedesca Adidas. Tre gli officiali partner: la veronese Intimissimi (Gruppo Calzedonia), la Eataly fondata dal piemontese Oscar Farinetti e recentemente acquistata da Andrea Bonomi col 52% (ma il figlio di Oscar resta al timone) e il pastificio Felicetti della Val di Fiemme.

Percorso tra le meraviglie della Capitale

La mezza maratona di Roma è la più partecipata d’Italia. Partenza alle 8.30 da via del Circo Massimo, arrivo al Colosseo. Previste sino a 5 “ onde” di runner (l’ultima alle 9.10). Il 66% dei partecipanti, circa 11.000 atleti, viene dall’estero. Dice Alessandro Onorato, assessore ai Grandi Eventi della Giunta Gualtieri:” Una così ampia presenza di stranieri, ci rende orgogliosi del lavoro che stiamo portando avanti sullo sport e sui grandi eventi. Questa gara ha tutto per diventare la Mezza Maratona più corsa del mondo. Il numero di atleti dall’estero dimostra quanto lo sport sia veicolo di interesse per la nostra città. Di certo porteranno a casa un ricordo speciale visto il magnifico percorso della gara. Questi appuntamenti poi, portano i romani a vivere la città in maniera diversa. Per chi farà la non competitiva, la città domenica sarà un’oasi”.

È il caso di ricordare un numero da circoletto rosso: il 42,5% dei partecipanti è donna. A parlarne è il vice presidente vicario del CONI Silvia Salis:” Si tratta di un dato molto oltre la media nazionale che è circa del 25%. Roma attrae le atlete, me compresa. Il running è uno sport democratico e a portata di tutti. Invito anche le neo mamme a prendere il passeggino e a correre la non competitiva”.

Sfida tra 400 cantieri

Non è stato facile trovare il giusto percorso in una città con oltre 400 cantieri, ma il percorso scelto, è bellissimo e performante. Accanto alla gara sono in programma vari eventi collaterali.

Dove in tv

La Half Marathon della capitale sarà trasmessa in diretta su Sky Sport e in streaming su Now. Race director Laura Duchi.