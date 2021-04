Roma Manchester United quando si gioca, date e orari andata e ritorno semifinali Europa League

Quando si gioca Roma Manchester United? Date e orari delle semifinali di Europa League con la Roma unica squadra italiana rimasta in corsa in Europa. I giallorossi infatti ieri sera hanno pareggiato 1-1 in casa con l’Ajax e grazie alla vittoria nella gara di andata sono arrivati in semifinale, dove incontreranno il Manchester United che ha già eliminato il Milan.

Roma Manchester United date e orari semifinale

La gara di andata sarà in casa del Manchester United e si giocherà giovedì 29 aprile alle ore 21. Il ritorno invece a Roma la settimana dopo, giovedì 6 maggio, sempre alle 21. L’altra semifinale di Europa League è invece quella tra l’Arsenal e il Villareal. Un avversario tosto per la Roma visto che il Manchester, non avendo speranze di lotta per il campionato inglese, sta puntando tutto sull’Europa League. La finale sarà il 6 maggio a Danzica.

La parole del capitano della Roma Lorenzo Pellegrini

Al termine del match tra Roma e Ajax Lorenzo Pellegrini ha commentato: “Sapevamo che loro erano una grande squadra. Il nostro percorso di crescita sta andando avanti, lo abbiamo dimostrato. Ora è importante trattenere l’euforia, vogliamo giocare altre tre partite”, ha dichiarato a Sky. Nel 2018 siete arrivati in semifinale di Champions, ora di nuovo tra le prime quattro. Che significato ha? “Un significato importante. Stiamo proseguendo questo percorso di crescita che ci deve far diventare grandi nel minor tempo possibile perché è quello per cui lavoriamo tutti i giorni. Il Manchester? Se si vuole fare qualcosa di grande bisogna battere chi è grande. Siamo concentrati, da domani già ci pensiamo”.