Rottura totale e insulti in diretta: la scomoda vicenda è anche ufficiale

L’annuncio ufficiale conferma la rottura totale tra club e calciatore, la conferma in diretta di quel che sta accadendo tra le parti.

Una rottura che sta facendo discutere, un muro contro muro che non potrà che vedere soltanto una parte avere la meglio. Nel calciomercato estivo italiano è scoppiato il caso Koopmeiners. Il centrocampista olandese è ai ferri corti con l’Atalanta: vuole la Juventus ed è disposto a tutto per realizzare il proprio desiderio. Una situazione che si scontra però con la decisione della società bergamasca.

La famiglia Percassi più volte ha affermato che il calciatore non si sarebbe mosso da Bergamo e che avrebbe continuato a vestire la maglia nerazzurra. Non sarà più così come peraltro ha annunciato Gasperini in un’intervista a ‘L’Eco di Bergamo’: “Koopmeiners ha deciso di andare alla Juventus, di non giocare e non allenarsi più con noi – le dichiarazioni dell’allenatore – Ha già un accordo con la Juve, si sente stressato“.

Parole che ovviamente non hanno fatto piacere alla società che è alle prese ora con un caso di difficile gestione, con l’Atalanta messa quasi spalle al muro. La Dea però non ha intenzione di cedere dalla propria valutazione: serve un’offerta da 60 milioni per cedere l’olandese.

Rottura totale Koopmeiners-Atalanta: è scontro con la Juventus

La presa di posizione di Koopmeiners complica sicuramente i piani dell’Atalanta, ma non agevola certo il compito della Juventus che non si è ancora spostata dalla proposta da 45 milioni di euro. Situazione non semplice da gestire, soprattutto perché le mosse di Giuntoli non sono state gradite a Bergamo.

Ne ha parlato a ‘Ti Amo Calciomercato’ sul canale Youtube di Calciomercato.it, Piero Vailati, il giornalista che con la sua intervista a Gasperini ha dato il là al caso. “L’Atalanta non ha preso bene il fatto che la Juventus abbia trovato l’accordo con Koopmeiners senza passare dalla società“, le sue dichiarazioni.

Una situazione che porterà “al muro contro muro“, anche se è probabile che alla fine tutto si risolva: “Probabilmente, come accade sempre, si arriverà ad un compromesso tra l’offerta della Juventus e la richiesta dell’Atalanta“. Così è probabile che Koopmeiners vestirà la maglia bianconera da qui a qualche giorno, per una cifra intorno ai 50 milioni di euro più bonus, per un totale complessivo di 55.

Una cifra che servirà ad accontentare il mediano e a regalare a Thiago Motta un rinforzo di grande qualità per la propria mediana. Gasperini, invece, si ritroverà senza un altro pilastro della vittoria in Europa League, dopo aver perso Scalvini e Scamacca per infortunio: già furioso per la sconfitta contro il Parma in amichevole, il tecnico non potrà migliorare il proprio umore con l’addio di Koopmeiners.