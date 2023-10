Rugby stellare a Parigi: le quattro Nazionali più forti del mondo si sfidano nei quarti del Mondiale 2023. Sono finali anticipate. Sono match da tutto esaurito trasmessi in mezzo mondo. Allo Stade de France sono attesi 80.000 spettatori. Due incontri da antologia.

Irlanda contro Alla Blacks

L’Irlanda è prima nel ranking mondiale, la Nuova Zelanda occupa il quarto posto. Sabato sera l’onda verde prova a fermare il mito degli All Blacks. Uno scontro epico che va avanti dal 1905. E dopo un lungo dominio dei “Tuttoneri”, nel 2016 l’Irlanda si è imposta per la prima volta; da allora gli irlandesi hanno vinto 5 degli ultimi 12 incontri. Il bilancio è di 5-1-30. La posta in palio è notevole. I Verdi d’Irlanda non hanno mai raggiunto le semifinali iridate.

Otto tentativi, otto fallimenti. L’ultimo proprio contro i Blacks quattro anni fa in Giappone. Il Ct Andy Farrell, 48 anni, inglese, dice di avere buone sensazioni ma sa che gli All Blacks non vanno mai sottovalutati. Parla a nome di tutti Bauden Barrett uno dei personaggi più carismatici della Nuova Zelanda: ”Conosciamo bene tutti i loro punti di forza, sono tanti ma non sono inarrivabili“. La parola d’ordine dei Blacks è una sola: ”Rivincita“. I neozelandesi vanno a caccia del poker iridato.

Francia contro Sud Africa

Domenica sera, ore 21, l’incontro più atteso dai transalpini. La Francia, numero 2 del Ranking mondiale, contro il Sud Africa (terzo). I bookmakers danno per vincente dei Mondiali la Francia. Buone notizie per i Blues. Torna in campo Antoine Dupont, classe 1996, mediano di mischia del Tolosa (3 scudetti ed una Champions) il mitico capitano della Francia operato al volto dopo il match contro la Namibia del 21 settembre. È in questo momento l’atleta più popolare di Francia. Non si parla d’altro. Garantisce William Servat, l’allenatore degli avanti: ”Dupont è al 100% delle proprie capacità“.

Rugby, il calendario

Dopo i quarti di finale del weekend, le semifinali a Parigi venerdì 20. Venerdì 27 si disputerà la finale per il terzo posto. Sabato 28 alle ore 21, naturalmente a Parigi, si giocherà la finale del Mondiale.