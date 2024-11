Sabato ad alta tensione: MotoGP e Tennis da brividi. A Barcellona si decide con ogni probabilità il mondiale MotoGP; a Torino, in serata, Jannik si gioca la finale con Ruud. Si profila una giornata da brividi. Vediamo in ordine cronologico.

Sprint race da Mondiale (ore 15)

Tutto può accadere oggi a Barcellona (ore 15). Duello epico Pecco-Martin. Bagnaia è scatenato: miglior tempo nelle pre qualifiche, lo spagnolo quinto. Pecco però parte da meno 24, dunque deve solo vincere. Ma la Sprint di oggi può già incoronare Martin. È il primo match point che si gioca lo spagnolo. Il distacco portato a casa dalla Malesia parla chiaro: se Jorge vincerà la Sprint già questo pomeriggio potrà alzare la coppa di Campione del Mondo e prendersi il n.1. Martin si vede già campione. Venerdì il pilota Pramac ha avuto un passo velocissimo, ma per una sbavatura nel giro lanciato ha rischiato la caduta e mollato il tempo. Tattica che Martin utilizzerà anche oggi con l’obiettivo di correre meno rischi possibili e rimanere il più vicino alla posizione in testa. Se non dovesse riuscire oggi, tutto si deciderà domenica 17 sul circuito di Barcellona-Montmelò nei 110 km. di gara (24 giri su un tracciato di 4,6 km.). A maggio, sullo stesso circuito, ha vinto Bagnaia davanti a Martin. Dice Bagnaia: ”Darò tutto per vincere, ma anche Jorge merita il titolo. È vero,io ho più successi, però ho fatto anche più errori. È strano a dirlo, ma se trionferà Jorge sarò felice per lui”. Pecco tuttavia cercanuna rimonta francamente quasi impossibile.

Jannik contro Ruud (ore 20:30)

Tra Sinner e la finale delle ATP Finals c’è il norvegese Casper Ruud, un figlio d’arte che ha raggiunto 2 finali Slam perse entrambe con Nadal e Alcaraz. Si profila un’alta notte rosso fuoco. Il match inizierà alle 20.30. Sinner ha già battuto due volte il tenace norvegese che da un lustro frequenta i piani alti del ranking ATP. In entrambi i casi i due si sono affrontati sul cemento indoor di Vienna ed eravamo nel biennio del Covid, prima cioè che Jannik spiccasse il volo. Prevista una platea televisiva intorno ai 3 milioni (Diretta Rai2 e Sky). Superando l’ostacolo di stasera Sinner può vincere 10 milioni in 29 giorni: un record. Una possibilità concreta. All’orizzonte c’è il tedesco Zverev: con il suo servizio strepitoso e una mostruosa solidità ha eliminato il prodigioso Alcaraz. Oggi Zverev affronta in semifinale lo statunitense Fritz.