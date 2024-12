Sabato 28 torna il campionato di serie A : tre partite alle 15 e serata all’Olimpico con il big match Lazio-Atalanta: la quarta in classifica contro la capolista.

Domenica 29 altre quattro gare: la prima, Udinese-Torino, alle 12.30

; l’ultima a San Siro con Milan-Roma alle 20.45. La giornata n.18 si conclude lunedi 30 con Como-Lecce

(18.30) e Bologna-Verona (20.45). E’ l’ultima giornata dell’anno. Il campionato riprenderà il 4 gennaio 2025 con un turno spalmato in due tronconi: 4-5 gennaio e 14-15.

Serie A con nuovo presidente della Lega dei 20 club: Ezio Simonelli, 66 anni, commercialista marchigiano, studio a Milano, in portafoglio anche Mediaset, SISAL, Mondadori. Restano dubbi sulla sua autonomia, chi non lo ha sostenuto sta già studiando il ricorso.

Ma Simonelli non arretra e con una lettera di Natale ai club ha raccomandato unità senza interessi personali. Simonelli è convinto di aver risolto la questione con le dimissioni dalle cariche di sindaco supplente in Fininvest e di sindaco di Mondadori, società legate al Monza. Staremo a vedere. In ogni caso queste fibrillazioni non giovano al movimento calcistico.

CAMPIONATO COINVOLGENTE

Per fortuna le beghe dirigenziali non influiscono sul campo. O almeno così pare. Il campionato è in salute, interessante, partecipato. Pubblico e scommesse sono addirittura in crescita; la media è piuttosto alta: 31.085 spettatori per ogni gara con un tasso di riempimento pari al 92,2%.

Era dalla stagione 1992-93 che non si vedevano numeri di questa portata. Il primato spetta all’Inter che nelle sue gare casalinghe ha fatto registrare una media che tocca i 72.301 spettatori a gara (dati aggiornati a Natale). Seguono Milan (71.518), Roma (61.704),Napoli (49.911), Lazio (43.964), Juventus (40.530), Genoa (31.760), Bologna (26.795).

Quanto alle scommesse la serie A si conferma una macchina da soldi (su ogni partita si scommettono mediamente 89 milioni). Volano le scommesse nei 10 mila siti illegali che registrano cifre da capogiro: 25 milioni di euro.

Un mercato nero che crea situazioni pericolose dal punto di vista sociale; ad esempio non c’è controllo della ludopatia, sfugge il gioco minorile ed altri reati.

LOTTA IN TESTA, TORNEO EQUILIBRATO

Erano anni che non si vedeva un campionato di serie A che dopo 17 giornate fosse altrettanto equilibrato ed emozionante. Napoli e Atalanta stanno giocando a scavalcarsi tra anticipi del sabato e partite della domenica.

Conte è stato in testa nove giornate poi il suo Napoli è caduto proprio al Maradona ad opera dell’Atalanta ed ora è sotto di due punti dai bergamaschi (38 a 40). Tallona l’Inter a 37 ma con una partita in meno. Segue la Lazio con 34 punti.

Al momento la lotta scudetto pare riguardi le prime tre ma anche la lotta per il quarto posto – in lizza per ora cinque squadre: Lazio, Fiorentina, Juventus, Bologna, Milan – è più che interessante. Questo equilibrio complessivo, con tante squadre in pochi punti, renderà il calcio-mercato di gennaio piu movimentato del solito.

CLASSIFICA SERIE A

1 Atalanta 40 punti

2 Napoli 38

3 Inter 37

4 Lazio 34

5 Fiorentina 31

6 Juventus 31

7 Bologna 28

8 Milan 26

9 Udinese 23

10 Roma 19

11 Empoli 19

12 Torino 19

13 Genoa 16

14 Lecce 16

15 Parma 15

16 Como 15

17 Verona 15

18 Cagliari 14

19 Venezia 13

20 Monza 10