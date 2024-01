Sadio Mané sposa la 18enne Aisha, il matrimonio “combinato” fa discutere

Il calciatore Sadio Mané, 31 anni, si è sposato con la giovane Aisha Tamba, appena 18enne. Il loro matrimonio, annunciato con tante foto su Instagram di entrambi vestiti di bianco e seta in abiti tradizionali africani, fa parlare in molti e ha conquistato le pagine dei tabloid. Perché l’ex attaccante di Liverpool e Bayern Monaco, oggi in Arabia Saudita, pare abbia sposato Aisha in un matrimonio combinato da tempo e i due si sarebbero frequentati per diversi anni in segreto, prima di convolare a nozze.

Il matrimonio combinato fa discutere

Pare che il giocatore frequenti Aisha da tempo, “sin da quando era adolescente”, e, secondo alcune pubblicazioni africane, “avrebbe pagato le spese della ragazza per un numero imprecisato di anni” prima del matrimonio. In ogni caso, in Senegal l’età del consenso è fissata a 16 anni e Manè, secondo Sports Brief, avrebbe conosciuto e pianificato il matrimonio grazie allo zio, che pare conoscere bene la famiglia della giovane donna e avrebbe aiutato a “combinare” il matrimonio insieme ai parenti di Aisha, figlia di un architetto.

In passato, durante una intervista a Tribune, il calciatore aveva dichiarato: “Mia moglie non la troverò sui social. A chi mi chiede perché sono ancora scapolo, rispondo che state perdendo tutti tempo. Voglio condividere la mia vita con una persona che stia lontano dai social, che rispetti Dio e preghi bene. Ognuno ha i suoi gusti”. Oggi i due sono entrambi musulmani e sembrano felicissimi negli scatti pubblicati sui social media.

Come si sono conosciuti

A raccontare di come Sadio Mané e la giovane Aisha si siano conosciuti, è stato il padre della ragazza. “Un giorno mia moglie e Aisha hanno visitato la loro famiglia, ed è qui che lui l’ha incontrata per la prima volta – ha spiegato Tamba, come riportato dal Mirror – Probabilmente ha visto qualcosa di speciale in lei e anche i suoi genitori l’hanno apprezzata. Sono venuti a trovarmi. Abbiamo discusso come da tradizione, abbiamo concordato tutto e abbiamo aspettato che arrivasse questo giorno”. Il padre della sposa ha poi aggiunto: “Non si frequentavano perché Aisha era ancora giovane”.

Il signor Tamba, che lavora nel settore edile, dal 2013 ha eseguito progetti per la famiglia Mané. “Sapevo che Sadio e tutta la sua famiglia sono persone molto buone e umili – ha continuato l’uomo – Sadio è solo lo specchio della sua famiglia. Ma come padre avevo anche bisogno di sapere di più di lui, della sua educazione, della sua fede in Dio, dell’umiltà e ho scoperto ancor più che è una brava persona. Io e Sadio parliamo molto di progetti, ma parliamo anche della vita in generale, e lui mi ha insegnato molto, anche se è ancora giovane. Lui sa molto della vita e io ho imparato molto da lui. Ecco perché non ho esitato ad accettare la sua richiesta di sposare Aisha”.