Lo stadio di San Siro ha ufficialmente cambiato proprietario. Questa mattina, 5 novembre, è stato firmato il rogito notarile che sancisce la vendita dell’impianto e delle aree limitrofe dal Comune di Milano ai due club cittadini, Inter e Milan.

La firma arriva a poco più di un mese dalla delibera di vendita approvata dal Consiglio comunale, al termine di una lunga maratona conclusa a notte fonda lo scorso 29 settembre. Il prezzo stabilito per la cessione è di 197 milioni di euro, una cifra che segna la fine di un’epoca e l’inizio di un nuovo capitolo nella storia dello stadio simbolo del calcio milanese.

L’annuncio congiunto di Inter e Milan

A confermare la notizia sono stati i due club con un comunicato congiunto, che sottolinea la portata storica dell’accordo: “La realizzazione del nuovo stadio e dell’intervento di rigenerazione urbana per l’area di San Siro rappresentano un nuovo capitolo per la città di Milano e per entrambi i Club – si legge -. Questo importante traguardo riflette le ambizioni condivise da Milan e Inter e dalle rispettive proprietà, RedBird e fondi gestiti da Oaktree, per un successo sportivo a lungo termine e per un investimento che permetterà di creare valore a supporto della crescita sostenibile di entrambe le Società”.

Il progetto del nuovo stadio

Inter e Milan hanno inoltre annunciato di aver affidato agli studi Foster + Partners e Manica “il percorso progettuale e di sviluppo di un nuovo impianto di livello mondiale e del masterplan per l’area circostante”. Secondo quanto dichiarato, “lo stadio risponderà ai più alti standard internazionali ed è destinato a diventare una nuova icona architettonica per la città di Milano”.

Il progetto prevede la nascita di un polo sportivo e culturale all’avanguardia, capace di “riflettere la vocazione sportiva e culturale del quartiere di San Siro e dell’intera città, rigenerando uno spazio urbano nel segno di innovazione, sostenibilità e accessibilità”.