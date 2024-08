Scatti hot e promessa scudetto: ecco perché i tifosi non smettono di guardarla

L’attrice si lascia andare con scatti hot su Instagram: i tifosi non possono smettere di guardarla, è irresistibile.

Gli appassionati di calcio l’hanno imparata a conoscere negli ultimi anni. Le sue promesse hot sono state mantenute e il suo giro a corpo nudo per le vie di Napoli ha fatto parlare di sé. Paola Saulino non è mai venuta meno alla sua parola, figurarsi se lo avrebbe fatto per uno scudetto, il terzo per la compagine partenopea di cui è tifosa sfegatata.

Già nel 2017 fece una promessa hot in caso di vittoria da parte del Napoli di scudetto e Champions, non andata a buon fine, poi nel 2023 ci ha riprovato. Sui social, infatti, ha accompagnato due anni fa la cavalcata della squadra di Spalletti con scatti seducenti anche indossando la maglia del Napoli. Quando il tricolore non era ancora realtà si lasciò andare ad una promessa: girare nuda per le strade della città nel caso in cui gli azzurri fossero riusciti a vincere lo scudetto.

Osimhen e compagni sul campo stracciarono la concorrenza e lei non si rimangiò la parola: l’attrice e influencer si presentò a Fuorigrotta, completamente svestita, ricoperta soltanto con un body painting azzurro e bianco. Una performance che alzò la temperatura già bollente per le strade adiacenti al Maradona, ma che non sorprende visto la protagonista. E lei ora continua ad incendiare i social con degli scatti da capogiro.

Paola Saulino, scatti al limite: i fan impazziti per le foto hot

Gli ultimi arrivano dalla Sardegna e precisamente dalla Costa Smeralda: la bella Saulino è in vacanza a Porto Cervo e aggiorna i fan sulle sue giornate con degli scatti che non perdono mai il gusto della provocazione. Così l’ultimo post pubblicato su Instagram la vede seduta a tavola con una camicetta completamente aperta e il suo lato A in bella mostra.

Un décolleté da capogiro che i fan apprezzano molto: quasi tredicimila cuoricini per le immagini di Paola Saulino che ha fatto breccia nel cuore di 253mila follower grazie alle sue pose piccanti. Lo sono anche le ultime dove si mostra anche sdraiata, con soltanto una asciugamano a coprirla e il lato B in evidenza. Immagini quasi oltre il limite che non possono non mandare in estasi i suoi fan che apprezzano nei commenti.

L’attrice negli ultimi tempi sta rendendo hot anche la MotoGP con la rubrica ‘rombami’ nella quale sui suoi canali social premia il pilota che a suo giudizio si è distinto nel weekend di gara. Ma ciò che conta per i fan della Saulino sono senza dubbio le sue forme: neanche a dirlo, sempre da prima fila.